En novembre, les dirigeants de Twitter discutaient de l’achat de Substack, une société de newsletter concurrente de Revue, a rapporté le New York Times. Un accord n’a jamais vu le jour et Hamish McKenzie, un fondateur de Substack, m’a dit une vente à Twitter «n’allait pas avoir lieu».

Revue a été fondée aux Pays-Bas en 2015 et compte six employés. Pour l’instant, il continuera à fonctionner en tant que service indépendant, mais Twitter a déclaré qu’il prévoyait d’intégrer Revue pour «fonctionner de manière transparente au sein de Twitter».

Les rédacteurs de newsletters proposent généralement un mélange d’options payantes et gratuites et gagnent de l’argent principalement grâce aux abonnements. Des plates-formes comme Revue et Substack prennent une part de ces dollars d’abonnement. Mais alors que la réduction de Substack est de 10%, celle de Revue est de 6%. Twitter a déclaré qu’il abaisserait encore plus la réduction de Revue, à 5%, dans le but d’attirer de nouveaux écrivains.

«Twitter est idéalement positionné pour aider les organisations et les écrivains à accroître leur lectorat plus rapidement et à une échelle beaucoup plus grande que partout ailleurs», a déclaré Kayvon Beykpour, chef de produit de Twitter, dans un article de blog annonçant l’accord. «Notre objectif est de leur permettre de se connecter facilement avec leurs abonnés, tout en aidant les lecteurs à mieux découvrir les écrivains et leur contenu.»

Les plateformes de médias sociaux comme TikTok, YouTube et Snapchat permettent à leurs utilisateurs les plus en vue de gagner un revenu en créant du contenu populaire. Mais si ces incitations peuvent être très lucratives et attirer une base dédiée de créateurs de contenu, des plateformes comme Twitter et Facebook n’ont traditionnellement pas offert aux utilisateurs d’argent pour le contenu.