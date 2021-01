Twitter a annoncé mardi avoir acquis la start-up de newsletter par e-mail, Revue, alors que la plate-forme de microblogage cherchait à attirer les utilisateurs qui souhaitent gagner de l’argent avec leurs abonnés.

Twitter, qui n’a pas divulgué la valeur de l’accord, a déclaré qu’il rendrait les fonctionnalités premium de Revue gratuites pour tous les utilisateurs à partir de mardi et réduirait les frais de newsletter payés pour aider les rédacteurs à conserver davantage les revenus générés par les abonnements. Fondée il y a environ six ans à Utrecht, aux Pays-Bas, Revue a des clients tels que Vox Media, Chicago Sun-Times, The Markup et est en concurrence avec des services comme Substack.

Nous sommes ravis d’annoncer @Revue rejoint Twitter! Revue permet aux rédacteurs et aux éditeurs d’envoyer facilement des newsletters éditoriales et de générer des revenus d’abonnement. Pour en savoir plus, consultez l’article de blog ci-dessous pour en savoir plus. – Mike Park (@mep) 26 janvier 2021

Après le rachat, Revue fonctionnera comme un service autonome et élargira son équipe en recrutant pour des rôles clés dans l’ingénierie, la conception, la recherche et la science des données.

Twitter, basé à San Francisco, en Californie, a déclaré que l’acquisition fournirait aux écrivains et aux conservateurs de contenu de longue durée une nouvelle façon de se connecter avec leur public.