Twitter accuse Microsoft d’utiliser des données de manière non autorisée

Twitter accuse Microsoft d’utiliser les données de l’entreprise de médias sociaux de manière non autorisée et jamais divulguée.

Alex Spiro, associé chez Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et avocat du propriétaire de Twitter, Elon Musk, a envoyé jeudi une lettre à Microsoft exposant les allégations, notamment que la société de logiciels « pourrait avoir enfreint plusieurs dispositions » de son accord avec Twitter sur l’utilisation des données.

Il s’agit de la dernière faille parmi les entreprises technologiques dans le débat croissant sur la propriété des données pouvant être utilisées pour former des logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Le New York Times signalé pour la première fois sur la lettre, dont une copie a été obtenu par CNBC.

Après que Musk a mené le rachat de Twitter en octobre et s’est nommé PDG, la société a commencé à facturer l’utilisation de son interface de programmation d’applications (API), qui permet aux développeurs d’intégrer des tweets dans leurs logiciels et services et d’accéder aux données Twitter.

L’API était auparavant gratuite pour certains chercheurs, partenaires et développeurs qui acceptaient les conditions de Twitter. Les applications pilotées par l’API Twitter incluent Hootsuite, Sprout Social et Sprinklr.

Selon la lettre de Spiro au PDG de Microsoft, Satya Nadella, et au conseil d’administration de la société, le mois dernier, Microsoft « a refusé de payer même un tarif réduit pour un accès continu aux API et au contenu de Twitter ».

En avril, Microsoft avait au moins cinq produits qui utilisaient l’API Twitter, y compris le cloud Azure, le moteur de recherche Bing et les outils de développement d’applications low-code Power Platform, a écrit Spiro.

L’accord limite l’utilisation excessive des interfaces de programmation de Twitter. Cependant, pour l’un des services Microsoft utilisant les données de Twitter, « les informations de compte indiquent clairement qu’il a l’intention de permettre à ses clients de » contourner les limites d’étranglement « », a écrit Spiro.

Un porte-parole de Microsoft a accusé réception de la lettre et a déclaré à CNBC que la société l’examinerait et « répondrait de manière appropriée ».

« Aujourd’hui, nous avons entendu un cabinet d’avocats représentant Twitter nous poser des questions sur notre utilisation antérieure de l’API gratuite de Twitter », a déclaré le porte-parole dans un e-mail. « Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat à long terme avec la société. »

Musk a ouvertement critiqué la relation étroite de Microsoft avec OpenAI, le créateur du chatbot ChatGPT. Musk a été l’un des premiers bailleurs de fonds d’OpenAI, mais la société a depuis levé des milliards de dollars auprès de Microsoft, qui intègre sa technologie d’IA dans de nombreux produits de base.

« Microsoft a un mot à dire très fort, sinon contrôle directement, OpenAI à ce stade », a déclaré Musk à CNBC dans une interview cette semaine. Nadella a récemment contesté l’affirmation de Musk dans une interview avec Andrew Ross Sorkin de CNBC, affirmant que Microsoft avait « une participation non majoritaire » dans la startup.

Spiro n’a pas nommé OpenAI ni mentionné ses applications ChatGPT et DALL-E ou ses grands modèles de langage dans la lettre. Il a fait pression sur Microsoft pour obtenir des détails sur « une description de tout regroupement de jetons mis en œuvre dans l’une des applications Microsoft, y compris la ou les périodes au cours desquelles un tel regroupement de jetons s’est produit et le nombre de jetons qui ont été regroupés ».

Musk et Nadella ont eu d’autres interactions ces derniers temps.

L’année dernière, Musk a approché Nadella alors qu’il collectait des fonds pour son rachat de Twitter, selon des messages texte rendus publics via des documents judiciaires. Nadella a écrit dans un texte à Musk, « suivra à coup sûr les commentaires des équipes! » Teams est l’application de chat de Microsoft.

Lisez la lettre complète de Twitter à Microsoft, ici.