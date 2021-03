La Russie a accusé Twitter de « violer de manière malveillante » ses lois en ne supprimant pas le contenu interdit de sa plate-forme.

Le réseau social n’a pas réussi à supprimer plus de 2 500 messages interdits au cours des quatre dernières années, selon le chien de garde des communications du pays, Roskomnadzor.

Twitter a également été accusé d’avoir ignoré plus de 28 000 demandes de mesures des autorités russes.

« Depuis 2017, Twitter n’a pas supprimé 2862 documents contenant des informations interdites », a déclaré Roskomnadzor dans un déclaration le lundi.

Cela comprend 2336 articles et contenus liés aux formes de suicide et d’incitation au suicide, a ajouté l’autorité.

De plus, le régulateur a cité 352 contenus présentant des « images pornographiques de mineurs » et 174 messages liés à la production et à l’usage de drogues.

« Au total, Roskomnadzor a envoyé plus de 28 000 demandes de suppression à Twitter concernant des informations reconnues comme interdites », ajoute le communiqué.

Les réseaux sociaux et les propriétaires de plateformes en ligne peuvent être condamnés à une amende en vertu de la loi russe pour ne pas avoir supprimé le contenu illégal et les «informations interdites». Ces amendes peuvent être comprises entre 800 000 et 8 millions de roubles (8 957 € et 89 568 €).

Dans le cas d’une deuxième infraction, Roskomnadzor dit que les amendes peuvent être portées à un cinquième du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise.

Euronews a contacté Twitter pour une déclaration en réponse au chien de garde. Le géant de la technologie a déjà été condamné à de petites amendes pour avoir enfreint les lois russes sur les données.

Ces derniers mois, Moscou a intensifié ses efforts pour contrôler les plateformes de médias sociaux étrangères, en particulier à la suite des manifestations de l’opposition pour la libération d’Alexei Navalny.

Alors que les alliés du critique du Kremlin ont utilisé les médias sociaux pour appeler les citoyens russes à se rassembler à travers le pays, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé les plateformes de ne pas avoir réagi aux appels à des manifestations « illégales ».

« Nous demandons à la direction des plates-formes Internet de s’abstenir de diffuser des appels à participer à des événements publics non autorisés », a déclaré Roskomnadzor dans un communiqué le mois dernier.

En décembre, la chambre basse du Parlement russe a adopté une nouvelle loi qui pourrait également restreindre l’accès aux réseaux sociaux dans le pays s’ils « discriminent » les médias russes.

Plus tôt ce mois-ci, Twitter a déclaré avoir supprimé 100 comptes pour «propagande pro-russe» et «atteinte à la confiance dans la stabilité de l’OTAN».

En réponse, Roskomnadzor a envoyé une lettre aux dirigeants de Twitter, demandant une explication de l’action.