Twitter accusé d’avoir enfreint la loi en Russie en ne supprimant pas le contenu interdit

Le régulateur russe des communications a accusé Twitter lundi d’avoir enfreint la loi russe, affirmant que la plate-forme de médias sociaux ne s’était pas conformée à certaines de ses demandes de suppression de contenu interdit. Roskomnadzor a déclaré que Twitter n’avait pas réussi à supprimer 2862 messages contenant du matériel lié au suicide, à la pornographie et à la drogue depuis 2017. Il pourrait être condamné à de lourdes amendes s’il était reconnu coupable d’avoir omis à plusieurs reprises de supprimer le contenu jugé illégal selon la loi russe, a-t-il déclaré.

La plateforme est largement utilisée par le critique du Kremlin Alexei Navalny et ses alliés pour critiquer les autorités et annoncer de nouvelles manifestations. Twitter a déjà été condamné à une amende pour avoir enfreint les lois russes sur les données, mais les amendes ont jusqu’à présent été relativement faibles. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Russie a pris ces derniers mois des mesures pour exercer plus d’influence sur les plateformes de médias sociaux étrangères. Les projets de loi adoptés par la chambre basse du parlement en décembre de l’année dernière ont permis à la Russie d’imposer de lourdes amendes aux plateformes qui ne suppriment pas les contenus interdits et même restreignent l’accès aux géants américains des médias sociaux s’ils «discriminent» les médias russes. Le ministère des Affaires étrangères a également accusé Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux américaines de ne pas avoir identifié de faux messages liés à des manifestations non autorisées en faveur de Navalny, où la police a détenu des milliers de manifestants dans tout le pays.

En janvier, le président Vladimir Poutine s’est interrogé sur ce qu’il a décrit comme le poids croissant des géants américains des médias sociaux et a déclaré que leur influence signifiait qu’ils étaient désormais en concurrence avec les gouvernements. Le mois dernier, un tribunal de Moscou a infligé une amende à Twitter pour avoir refusé de stocker son serveur contenant des données sur des citoyens russes sur le territoire russe.