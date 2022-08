Twitter accueille une star indienne avec des mèmes après une victoire spéciale sur le Pakistan

Hardik Pandya, cool comme un concombre, a terminé avec style avec un gigantesque six à Mohammad Nawaz alors que l’Inde a remporté l’affaire acerbe contre le Pakistan par 5 guichets et seulement 2 livraisons à revendre. Ayant besoin de 7 sur les 6 dernières livraisons, Ravindra Jadeja a tenté de tirer la première livraison mais a fini par manquer le ballon qui, malheureusement pour les fans indiens, a perturbé les boiseries. Dinesh Karthik, le finisseur comme les fans le connaissent, a pris un simple et a ramené Pandya en grève.

Tous les yeux étaient rivés sur Pandya qui a gardé ses nerfs après que la troisième livraison n’ait suscité aucune course. Faisant signe à Karthik qu’il avait les choses sous contrôle, Pandya est allé fort et est devenu grand.

Une victoire spéciale pour les Indiens, qui ont vu les hommes en bleu se faire écraser aux mains de leurs rivaux pakistanais lors de la Coupe du monde T20I l’année précédente, Pandya a été salué comme un héros pour ses efforts incroyables à la fois avec la batte et le ballon.

Pandya est resté invaincu pendant 33 * tandis que 3/25 étaient ses chiffres de bowling.

Hardik Pandya porte ses responsabilités aujourd’hui pic.twitter.com/kk8CRBdAmK – Sagar (@sagarcasm) 28 août 2022

Pandya a mûri comme aucun autre joueur de cricket ces derniers temps. Beau à regarder. — डी.के. (@itsdhruvism) 28 août 2022

Cette putain de confiance a fait gagner l’Inde

Légende pandaya #AsiaCup2022 #INDvsPAK pic.twitter.com/WYoueGVdFV — vinnu 🔔 (@Vinay16956145) 28 août 2022

Hardik Pandya à chaque situation difficile ☝🏻#INDvsPAK pic.twitter.com/hIsUq8M0nl – prime vidéo IN (@PrimeVideoIN) 28 août 2022

Pandya a obtenu la permission d’au moins 5 autres épisodes de Koffee avec Karan. – Viraj Sheth (@viraj_sheth) 28 août 2022

Besoin de nouveaux haters, les anciens sont devenus fans. Suprématie Hardik Pandya. Joueur générationnel. pic.twitter.com/nhX67xgVUc – RATNISH (@LoyalSachinFan) 28 août 2022

Dans un concours passionnant, Pandya a cousu un stand crucial de 52 points avec Ravindra Jadeja pour le cinquième guichet pour faire le travail. Jadeja a marqué 35 courses sur 28 balles. Alors que Pandya a terminé avec un six et est resté invaincu sur 33 balles sur 17 alors que l’Inde poursuivait l’objectif de 148 points avec 2 balles à revendre.

L’Inde avait besoin de 41 points sur les quatre derniers overs alors que Jadeja et Pandya se déchaînaient sur les quilleurs pakistanais qui souffraient de crampes. Pandya a frappé trois quatre dans l’avant-dernier pour faciliter les choses pour l’Inde lors de la finale. Cependant, Jadeja a été licenciée sur la première balle du over, ce qui a un peu changé l’élan, mais Pandya a fait le travail avec un maximum. Il a marqué 4 fours et un six lors de son coup gagnant. Plus tôt, le polyvalent a également bien performé avec le ballon et a remporté trois guichets.

Hardik Pandya a été nommé joueur du match pour ses efforts polyvalents.

