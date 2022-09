Twitter Abuzz avec des mèmes avant Clash

L’Inde et le Pakistan devraient à nouveau s’affronter aujourd’hui lors de la Coupe d’Asie 2022 dans l’étape Super 4 et les deux pays l’attendent avec impatience. L’Inde cherche à nouveau à sortir victorieuse de Babar Azam et co. Dimanche dernier, l’Inde avait battu le Pakistan de cinq guichets. Le batteur du gardien de guichet pakistanais Mohammad Rizwan a déclaré que ses coéquipiers avaient plaisanté entre eux en disant qu’il s’agissait d’une “meilleure série de trois matchs” entre les rivaux du tournoi, a rapporté PTI. Avant le match, les réseaux sociaux regorgent de mèmes.

Un autre affrontement à faible score mais époustouflant est en train de télécharger .Allez bien @ImRo45 &compagnie.#INDvsPAK2022 #pakvsinde #AsiaCupT20 pic.twitter.com/mpNCGSYf7p — youweraj singh (@youwerajsingh12) 4 septembre 2022

L’Inde affronte le Pakistan dimanche en Super 4 de la Coupe d’Asie 2022#INDvsPAK2022 #AsiaCup2022 pic.twitter.com/5BQvkDy0PX — Jatin Kataria (@iamjatinkataria) 3 septembre 2022

Match entre ind vs pak dimanche encore. L’équipe du Pakistan :#INDvsPAK2022 pic.twitter.com/WUqW13JNMj – Rencontre italienne (@ItaliyaMeet3) 3 septembre 2022

Les joueurs de Pakis dimanche seront comme ❤️#INDvsPAK2022 #AsiaCupT20 pic.twitter.com/VdvOKx1tXa — Les temps de Maryada ☀️ (@TMaryada) 3 septembre 2022

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne Rahul Dravid a confirmé que le stimulateur Avesh Khan ne se sentait pas bien et n’avait pas participé à la séance d’entraînement de samedi.

Dravid n’a pas complètement exclu Avesh pour le choc de dimanche, mais a admis qu’il ne s’était pas entraîné samedi.

“Avesh se sent un peu mal, il vient d’être sous la faveur, un peu de fièvre, les médecins gèrent la situation, il n’est pas à l’entraînement aujourd’hui, j’espère qu’il n’est pas trop sérieux et devrait aller bien pour le match de demain (contre le PAK) , sinon, plus tard dans le tournoi », a déclaré Rahul lors de la conférence de presse d’avant-match.

Dravid estime que la forme de Virat Kohli n’est pas une préoccupation pour la direction après ses coups cruciaux contre le Pakistan et Hong Kong. Kohli a marqué 35 points lors du match d’ouverture, a enchaîné avec 59 points invaincus lors du deuxième match et entrera dans la phase Super 4 avec beaucoup de confiance.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici