La Saint-Valentin approche à grands pas. Les oiseaux d’amour se sont rassemblés sur l’application Blue Bird pour échanger des roses, des chocolats, des promesses et des nounours pour commémorer les festivités.

Si vous êtes seul ce V-Day comme beaucoup d’autres et que vous en avez assez de voir des tweets et des hashtags baveux inonder votre flux sur le site de microblogging, la poignée officielle de Twitter vous a couvert.

Jeudi, @Twitter a partagé un tas de mots-clés pour rappeler que l’on pouvait simplement désactiver un contenu spécifique pour nettoyer leur chronologie.

Quelqu’un a tweeté sur la beauté de sa soirée de rendez-vous? Muet « date nuit ». Le format meme « gf bf » vous dérange? Jetez-le dans le bidon muet. Une personne dit à ses abonnés à quel point ils sont excités pour la Saint-Valentin? Vous connaissez le refrain…

Alors que de nombreuses personnes ont remercié Twitter pour les astuces astucieuses, beaucoup étaient convaincues que même l’application était unique. L’administrateur de Twitter l’a confirmé dans les tweets suivants et beaucoup étaient heureux.

Vous demandez à Twitter de sortir avec vous? Vous feriez mieux de vous masquer!

Ici pour les blagues de la Saint-Valentin? Nous vous soutenons.

Récemment, Twitterati a sauté le teddy ou le bit du jour de la promesse et a supprimé tous les trucs OTT V-Day pour nous dire ce qu’ils pensaient être une «relation idéale».

Ceci, bien sûr, est venu dans un format de meme que vous pouvez consommer et cela ressemblait à quelque chose comme ça un « ____ gf _____ bf ».

Le mème lui-même n’est pas nouveau et a vu le jour pendant la tempête en ligne Reddit-GameStop-Robinhood et les internautes l’ont inventé le mème « Astrology Girlfriend » et « Stock Market Boyfriend ».

Le format a depuis pris une forme propre et les gens ont inondé les chronologies de Twitter de prises étranges et décalées.

républicain bf « on ne parle pas de politique » gf— rishi: D (@rishipuff) 10 février 2021

mentir sur son nom bf et mentir sur son passé gf – VOUS (@YouNetflix) 10 février 2021

gf avec une commande de café embarrassante, bf qui est obligé de le commander à voix haute pour elle – ellie schnitt (@holy_schnitt) 10 février 2021

