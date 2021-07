Twitter a une émeute de rire alors que les internautes partagent des photos des routes endommagées de leur pays

Bien que nous, les Indiens, ne soyons pas étrangers aux routes en mauvais état, il semble que la Grande-Bretagne ne soit pas très différente non plus. Récemment, Twitter handle @NoContextBrits a partagé une photo d’une route inégale en Grande-Bretagne qui a pris forme après avoir été remplie de goudron partout où des nids-de-poule existaient. Cela a laissé les utilisateurs de Twitter du monde entier partager à quoi ressemblent les routes de leur pays d’origine.

Peu de temps après la publication de la photo, des images similaires ont commencé à affluer. La publication a maintenant reçu plus de 85 000 likes et peut facilement être qualifiée de publication virale. Le fil humoristique a non seulement fait sourire les gens, mais beaucoup ont également montré leur sens de l’humour dans la section des commentaires.

Un utilisateur de Twitter d’Argentine a partagé une photo et a écrit que dans son pays, ils célébraient l’anniversaire d’un nid-de-poule, en plus de publier la photo d’un gâteau avec une bougie numéro 3. La réponse elle-même a reçu plus de 17 000 likes et de nombreux commentaires.

Une réponse d’un Sud-Africain a fait monter le jeu de l’humour d’un cran en partageant la photo d’une voiture se noyant dans un nid-de-poule. Pour ne pas être en reste, un citoyen indien a posté la photo d’une route délabrée et a écrit qu’au moins les Britanniques essayaient de colmater les nids-de-poule avec du goudron tandis que les Indiens se contentaient de se contenter de tout ce qui s’y trouvait. Des gens de différents pays ont partagé leurs malheurs de la route avec une pointe de sarcasme et d’humour, faisant rire beaucoup. C’était réconfortant de voir les gens prendre à la légère leurs problèmes et ne pas se laisser décourager par eux.

Il y a eu de nombreuses fois où les exigences de base n’ont pas été remplies et les citoyens du monde entier se sont unis pour se faire entendre. Mais cet incident est un peu différent car il est très rare qu’au lieu de se plaindre de leur situation, les gens la partagent de manière légère.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici