Twitter a un nouveau processus de vérification

Les utilisateurs de Twitter ont réclamé d’être vérifiés depuis que la société a accordé sa première vérification en 2009 à un compte appartenant à la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes . La coche bleue, qui est affichée sur le profil d’un utilisateur, est considérée comme un indicateur de légitimité et d’influence.

Les représentants des gouvernements, des entreprises et des organes de presse peuvent déjà être vérifiés, ainsi que les athlètes, les artistes et les militants. Twitter proposera lentement le formulaire de demande aux autres utilisateurs au cours des prochaines semaines afin qu’il ne soit pas inondé de demandes. Pour être éligibles, les utilisateurs de ces catégories doivent confirmer leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone et ne devraient pas avoir récemment enfreint les règles de Twitter, a déclaré une porte-parole.

« Je reçois généralement une demande de vérification tous les deux jours », a déclaré Jane Manchun Wong, un ingénieur logiciel qui effectue des recherches sur Twitter et d’autres applications de médias sociaux. (Mme Wong ne travaille pas pour Twitter et ne peut pas vérifier les comptes.) «J’essaie généralement de les ignorer, mais parfois ils commencent à envoyer du spam», dit-elle.

En 2017, Twitter a été critiqué après vérification du compte de Jason Kessler, un suprémaciste blanc qui a utilisé Twitter pour organiser des rassemblements comme celui de Unite the Right à Charlottesville, en Virginie, où des manifestants brandissant des flambeaux ont défilé dans les rues en scandant des cris de ralliement racistes. Twitter a déclaré qu’il cesserait de vérifier les comptes jusqu’à ce qu’il puisse développer un processus cohérent pour le faire. Cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, la société a continué à vérifier discrètement les comptes, bien qu’elle n’ait pas permis aux utilisateurs de faire une demande de vérification de manière proactive.

La confusion autour de la vérification est devenue une blague courante sur Twitter. En 2020, le directeur général de Twitter, Jack Dorsey, a plaisanté dans un entretien avec Wired que les utilisateurs pouvaient être vérifiés s’ils envoyaient des messages directs au chef de produit de l’entreprise, Kayvon Beykpour.

M. Beykpour n’était pas, en fait, responsable de la vérification des utilisateurs.

L’année dernière, Twitter a finalement pris des mesures pour corriger le processus. Il a publié un projet de politique de vérification et a invité les utilisateurs à commenter, avant d’ouvrir le processus de candidature jeudi. Twitter a déclaré que d’autres étiquettes de compte seraient bientôt introduites, comme une option permettant aux utilisateurs d’ajouter leurs pronoms à leurs profils, et qu’il espérait commencer à vérifier les scientifiques et les chefs religieux plus tard cette année.

«J’espère que cela finira par amener les gens à arrêter de m’envoyer des messages en me demandant de les vérifier», a déclaré B Byrne, responsable produit de Twitter pour les profils et l’identité, à propos du nouveau processus de vérification.