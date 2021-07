Twitter a révélé qu’ils étaient un Min Yoongi Stan dans une réponse « doux comme du beurre »

Les prouesses des fans du boys band sud-coréen Bangtan Sonyeondan ou Beyond the Scene (BTS), connu sous le nom d’Army, sont uniques en leur genre. Transcendant les frontières, les cultures et la langue, BTS a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde et il semble maintenant que même le géant américain de la technologie Twitter en fasse partie. L’indice de l’adoration de Twitter pour BTS a été révélé mardi lorsqu’il a répondu à une réponse d’un fan de BTS.

Composées de sept membres : RM, Jung Kook, Jimin, j-hope, V, Jin et Suga, les icônes de la pop BTS ont leur propre base de fans mondiale. Ainsi, lorsque Twitter a publié lundi un tweet sans aucun rapport où il exhortait ses utilisateurs à se pardonner plutôt que de demander un bouton d’édition sur la plate-forme de médias sociaux, un fan Suga alias Min Yoongi a demandé qu’ils aient juste besoin de plus de contenu du rappeur BTS. Suga est le rappeur du groupe qui a également son alter ego hip-hop individuel connu sous le nom d’Agust D.

Le tweet publié par le fan a rapidement attiré l’attention de BTS Army qui a commencé sa propre série de commentaires mentionnant que Yoongi est toujours leur première priorité et que le pardon pourrait même ne pas figurer sur leur liste. Un autre fan a commenté comment Yoongi vient en premier pour eux, suivi de Suga, du troisième Agust D et plus tard du pardon.

Avec toute l’attention qui était accordée à Suga dans la section des commentaires, Twitter a également emboîté le pas et a répondu « yoongi d’abord, pardon ensuite ».

Plus de 18,2 000 likes ont été donnés à la réponse du géant de la technologie alors que l’armée se réjouissait de la réaction de Twitter.

yoongi d’abord, le pardon ensuite — Twitter (@Twitter) 29 juin 2021

Alors que certains fans ont exigé une fidélité totale sur Twitter et ont déclaré qu’il n’y avait pas de second et juste Yoongi à tout moment. « Yoongi d’abord. Péroïde. Il n’y a pas de seconde. Obtenez un indice Twitter ! » a écrit un fan. Alors que certains fans se sont demandé si l’administrateur de Twitter s’était connecté au mauvais compte et avait ouvertement exprimé son adoration pour l’artiste sud-coréen. Comme l’a écrit un fan : « Bestie, vous êtes-vous connecté au mauvais compte ? »

