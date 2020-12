Le bon vieux bouton de retweet est de retour sur Twitter.

Le site de microblogging, qui avait précédemment lancé les tweets de citation qui visaient à permettre aux gens d’ajouter leurs propres mots aux tweets qu’ils souhaitent retweeter, a été lancé en octobre avec une idée visant à «encourager tout le monde à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils amplifient un Tweet, et apporte plus de pensées, de réactions et de perspectives à la conversation. » Mais la plate-forme a dit que cela ne pouvait pas être trouvé.

Dans une série de tweets, la plate-forme de microblogging a déclaré qu’elle n’avait pas obtenu le résultat souhaité de ce processus, car très peu d’utilisateurs ajoutaient leurs propres pensées et mots aux tweets cités. Le changement a été introduit pour la première fois en octobre avant l’élection présidentielle américaine de 2020.

« Nous ne pensons pas que cela se soit produit, dans la pratique. L’utilisation des Quote Tweets a augmenté, mais 45% d’entre eux comprenaient des affirmations d’un seul mot et 70% avaient moins de 25 caractères », a déclaré la plateforme.

Après avoir appris de cette expérience produit, nous partageons une mise à jour: aujourd’hui, la fonctionnalité de retweet reviendra à ce qu’elle était auparavant.Voici ce que nous avons vu pendant que nous vous demandions de citer des Tweets (1/4): https://t.co/MzoDKy3d69 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 16 décembre 2020

Cependant, Twitter n’avait pas obligé les utilisateurs à écrire quoi que ce soit dans l’invite de tweet de devis.

On peut également laisser l’invite vide et appuyer sur le bouton retweet où elle serait tweetée à ses abonnés.

Cette décision a été bien accueillie par la plupart des utilisateurs de Twitter. Découvrez quelques réactions:

Super pompé ça #RETWEEET est de retour à son ancien moi. Ce clic supplémentaire m’a vraiment mis ici en 2020. Non, vraiment, c’était horrible. – Stéphanie Regagnon (@StephRegagnon) 17 décembre 2020

Bienvenue sur le bouton de retweet, vous avez manqué: ‘)) – rose (@rosee_diaz) 17 décembre 2020

Merci d’avoir renvoyé l’ancien Retweet. Je ne sais pas ce que je pense de faire partie d’une expérience de sciences sociales forcée sur le tweet de Quote pour tester l’engagement avec les éléments que nous choisissons de partager. La prochaine fois, veuillez piloter de telles tentatives avec des volontaires, pas tous vos utilisateurs. – Joel M. Petlin (@Joelmpetlin) 16 décembre 2020

Plusieurs utilisateurs ont également suggéré que la plate-forme apporte une nouvelle fonctionnalité d’édition pour ses tweets.

Alors que quelques-uns n’étaient pas sûrs de l’indignation provoquée par la fonction temporaire.

je ne suis pas indigné … vous n’avez pas eu à ajouter de texte à RT – Ravinder Singh (@__ravishing__) 17 décembre 2020

En outre, quelques-uns semblaient avoir aimé l’efature et pensaient qu’il était trop tôt pour l’abandonner.

Attends quoi? J’étais juste en train de m’y habituer les gars et j’ai commencé à l’aimer – Ammon (@ItsAmmon) 16 décembre 2020

J’ai trouvé cela plus facile, car vous n’aviez plus à naviguer vers une petite boîte contenant une petite case à cocher pour sélectionner si vous vouliez un retweet ou un tweet de citation. – DorsetGirl (@ DorsetGirl1) 16 décembre 2020

Je vous remercie! Je n’ai jamais compris pourquoi Twitter imitait soudainement l’une des pires caractéristiques de Facebook. – Tejanarusa (@Tejanarusa) 16 décembre 2020

En mai, la plate-forme avait également lancé une fonctionnalité de «retweets avec commentaires» où les utilisateurs pouvaient voir combien de personnes retweetaient leurs messages avec des commentaires et combien sans.