L’ancien général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale récemment gracié du président Donald Trump, prend la parole lors d’une manifestation contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020 devant la Cour suprême le 12 décembre 2020 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Après avoir interdit Trump, Twitter s’est tourné vers la réduction de la théorie du complot dangereux.

Twitter a pris des mesures radicales contre les comptes d’éminents soutiens de la théorie du complot QAnon vendredi soir, suspendant définitivement l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump Michael Flynn, l’ancien avocat de Trump Sidney Powell et l’ancien administrateur de 8kun Ron Watkins, ainsi que plusieurs autres comptes associés à Q de la plate-forme, selon NBC News.

La société de médias sociaux a expliqué à NBC que les interdictions de comptes relevaient de l’interdiction des «activités préjudiciables coordonnées» de l’entreprise, invoquant des inquiétudes concernant l’incitation en ligne conduisant à la violence.

Les suspensions sont intervenues alors que Twitter avait également purgé des milliers de comptes QAnon après que les adeptes de la théorie du complot aient figuré en bonne place dans la violente prise de contrôle du Capitole américain mercredi.

Twitter a également suspendu définitivement le compte du président Donald Trump, invoquant le risque d’une nouvelle incitation à la violence; ils ont dit qu’il avait apparemment encouragé la violence en déclarant qu’il ne serait pas présent Inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier.

L’entreprise alors a joué à un jeu de taupe virtuel en interdisant plusieurs comptes que Trump semblait prendre le relais, apparemment dans le but de se soustraire à son interdiction. Parmi les comptes que Trump a tenté d’accéder lui-même figuraient @TeamTrump, ainsi que le compte du membre du personnel de campagne Gary Coby.

Twitter avait longtemps hésité à interdire le président, malgré des violations répétées des conditions de service de l’entreprise, simplement parce que Trump était président et que ses tweets méritaient d’être publiés. Mais son rôle en encourageant la prise d’assaut mercredi du Capitole américain qui a fait au moins cinq morts, y compris l’agent de police de Capitol Hill Brian Sicknick, la société a finalement agi.

Plusieurs législateurs républicains et personnalités des médias conservateurs ont rapidement réagi avec indignation face à l’interdiction du président, le sénateur Lindsey Graham (R-SC) l’appelant une «erreur grave», le même jour, il a appelé les démocrates à «guérir» et à «bouger». on ”de la violente insurrection de mercredi au Capitole.

« L’ayatollah peut tweeter, mais Trump ne le peut pas », a tweeté Graham. «En dit long sur les personnes qui gèrent Twitter.»

Twitter peut m’interdire pour cela, mais j’accepte volontiers ce sort: votre décision d’interdire définitivement le président Trump est une grave erreur. L’ayatollah peut tweeter, mais Trump ne le peut pas. En dit long sur les personnes qui dirigent Twitter. – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 9 janvier 2021

Les bannissements de masse ont déclenché une panique parmi les commentateurs conservateurs, plusieurs appelant à la nationalisation des entreprises de médias sociaux pour défendre leur droit à une rhétorique haineuse ou potentiellement violente en vertu du premier amendement. Cependant, la constitution ne protège pas le droit d’inciter à la violence.

En 1969, la Cour suprême a établi le critère de Brandenburg dans Brandenburg v Ohio afin de déterminer si la parole nécessite la protection du premier amendement. Le test en deux parties demande si le discours est «destiné à inciter ou à produire une action anarchique imminente» et si le discours est «susceptible d’inciter ou de produire une telle action».

Le premier amendement ne s’applique pas non plus aux entités privées telles que les médias sociaux et les entreprises de technologie, une situation qui a été confirmée en 2019 dans une décision de la Cour suprême américaine rédigée par le juge Brett Kavanaugh.

D’autres conservateurs ont imploré leurs adeptes d’utiliser des alternatives Twitter telles que Parler, un site de médias sociaux ultraconservateur qui prétend offrir des protections sans entraves pour la liberté d’expression tout en interdisant fréquemment les dissidents et les trolls libéraux. Cependant, ces projets ont été profondément entravés vendredi lorsque Google a décidé de supprimer Parler de son App Store.

« Nous sommes au courant de la publication continue dans l’application Parler qui cherche à inciter à la violence continue aux États-Unis », a déclaré la société à The Verge. «Nous reconnaissons qu’il peut y avoir un débat raisonnable sur les politiques de contenu et qu’il peut être difficile pour les applications de supprimer immédiatement tout contenu non conforme, mais pour que nous puissions distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour le contenu flagrant. À la lumière de cette menace permanente et urgente pour la sécurité publique, nous suspendons les listes de l’application du Play Store jusqu’à ce qu’elles résolvent ces problèmes. «

De plus, Apple a émis un dernier avertissement à Parler vendredi, indiquant qu’il mettrait également fin à la distribution de l’application de la plate-forme via son App Store s’il ne résolvait pas immédiatement son problème d’incitation violente. Vox a confirmé que Parler était toujours disponible sur l’App Store d’Apple à partir de samedi matin.

La société de technologie se déplace contre les comptes du président et de QAnon alors que les législateurs républicains ont menacé d’abroger l’article 230, qui permet aux entreprises d’auto-contrôler leurs propres plates-formes comme elles l’entendent, en réponse à ce que les conservateurs perçoivent comme une censure des opinions conservatrices. En réalité, les entreprises de médias sociaux ont eu du mal à appliquer leurs normes aux législateurs conservateurs, qui diffusent parfois mensonges sauvages et théories du complot sur leurs plateformes.