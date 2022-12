Twitter a poussé la propagande de guerre du Pentagone au Moyen-Orient, et les deux s’en tireront probablement

La plate-forme de médias sociaux a aidé le département américain de la Défense à faire avancer son programme via de faux comptes

Les informations continuent de circuler sur la façon dont Twitter est sciemment devenu un canal pour les efforts de propagande américains à l’étranger qui ne servent qu’à produire plus de violence et de chaos. Malheureusement, cette nouvelle a apparemment été accueillie par un bâillement collectif de la part de la presse d’entreprise américaine et du public américain.

Un article récent de The Intercept détaille comment Twitter a facilité les efforts du Commandement central américain, ou CENTCOM, une division du Département américain de la Défense, pour diffuser de la propagande, en particulier au Moyen-Orient et à propos du Moyen-Orient en utilisant de faux comptes se faisant passer pour des particuliers dans la région. Ces comptes ont fait l’objet d’un traitement spécial de la part de Twitter, qui leur a accordé les mêmes privilèges que les comptes vérifiés à “coche bleue”, qui, comme le décrit l’article de The Intercept, « aurait conféré un certain nombre d’avantages, tels que l’invulnérabilité aux robots algorithmiques qui signalent les comptes comme spam ou abus, ainsi que d’autres grèves qui entraînent une diminution de la visibilité ou une suspension.” Et, bien sûr, cela se faisait à un moment où Twitter supprimait des centaines de comptes qu’il considérait comme associés au gouvernement russe et désignait d’autres comptes comme “Médias affiliés à l’État russe » même lorsque, comme dans le cas de certains de mes amis, comme Fiorella Isabel, ces récits concernaient des particuliers écrivant à titre personnel.

Un exemple de récit donné «service prioritaire” par Twitter était @yemencurrent (maintenant supprimé), qui, entre autres, “avait souligné que les frappes de drones américains étaient «précises» et tuaient des terroristes, pas des civils, et encourageaient l’assaut soutenu par les États-Unis et l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis dans ce pays. Un tel blanchiment de la guerre américano-saoudienne contre le Yémen – une guerre à peine couverte par la presse américaine et donc à peine connue de la plupart des Américains – est particulièrement exaspérant étant donné que cette guerre a été marquée par le ciblage de civils et d’infrastructures civiles à une échelle colossale. et par l’échec délibéré du gouvernement américain à rendre même compte correctement des pertes civiles.

Le propre Government Accountability Office des États-Unis a, dans un document à accès restreint rapporté par le New York Times en juin, conclu que, depuis le début de la guerre en 2015, «[t]Le département d’État et le département de la Défense n’ont pas évalué les pertes civiles causées par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite dans la guerre catastrophique au Yémen et l’utilisation d’armes de fabrication américaine dans les tueries. . . .” Le NYT a également signalé que plus tôt, “En août 2020, l’inspecteur général du département d’État a publié un rapport indiquant que le département n’avait pas pris les mesures appropriées pour réduire les décès de civils.” Le résultat a été estimé à plus de 150 000 morts, dont près de 15 000 civils, et l’une des pires crises humanitaires au monde de l’histoire.

Et pourtant, Twitter a aidé et encouragé la campagne de désinformation de CENTCOM par le biais de faux comptes affirmant que les civils n’étaient en quelque sorte pas blessés par des armes fabriquées aux États-Unis – des affirmations qui trompent les contribuables américains sur la guerre qu’ils financent et qui sont conçues pour amorcer les pompes gouvernementales pour plus l’aide à ce conflit impie que le président Biden avait promis d’arrêter de financer.

Selon l’article de The Intercept, d’autres faux comptes CENTCOM sont prioritaires pour Twitter « concentré sur la promotion des milices soutenues par les États-Unis en Syrie et des messages anti-iraniens en Irak.« Encore une fois, peu d’Américains sont conscients que bon nombre de ces milices que les États-Unis ont soutenues en Syrie, tout en prétendant être « rebelles modérés » ont eux-mêmes perpétré de terribles atrocités contre des civils dans ce pays. Les faux comptes Twitter faisant la promotion de ces milices ne font qu’obscurcir davantage ce sujet.

En ce qui concerne la “Messages anti-iraniens en Irak” et ailleurs, The Intercept explique que, comme rapporté plus tôt par l’Observatoire Internet de Stanford, certains des faux comptes Twitter faussement “accusent l’Iran de “menacer la sécurité de l’approvisionnement en eau de l’Irak et d’inonder le pays de crystal meth”, tandis que d’autres ont promu des allégations selon lesquelles l’Iran prélevait les organes de réfugiés afghans”. Une telle propagande a un double objectif : attiser les tensions et les conflits entre les nations du Moyen-Orient et fabriquer un consentement aux États-Unis pour un conflit armé potentiel entre les États-Unis eux-mêmes et l’Iran.

En d’autres termes, Twitter a aidé et encouragé le département américain de la Défense dans la propagande de guerre, un acte qui a été établi comme un crime lors des procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Si nous avions un système de droit international équitable et fonctionnel, les responsables de Twitter et du ministère de la Défense impliqués dans de telles infractions feraient en effet l’objet d’une enquête. Cependant, nous n’avons pas un tel système. Par conséquent, il appartient au peuple américain d’agir, après avoir appris une telle inconduite de la part de son gouvernement et des entreprises de médias sociaux sur lesquelles ils comptent tant pour les tenir responsables. C’est aussi aux Américains de réaliser enfin qu’en matière de guerre et de paix, on leur ment constamment et qu’ils doivent refuser leur consentement aux guerres que notre gouvernement entreprend avec l’aide des médias traditionnels et sociaux. .