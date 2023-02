Twitter a ordonné de marquer les chambres du siège de San Francisco comme des zones de couchage ou de les reconvertir en bureaux

(David Odisho/Getty Images ; Gotham/Getty Images)

San Francisco a demandé à Twitter d’étiqueter les chambres converties en zones de couchage, conformément à un avis de correction.

S’il ne s’y conforme pas, Twitter dispose de 15 jours pour reconvertir les chambres en bureaux dans son siège.

Les autorités ont lancé une enquête en décembre sur les chambres des bureaux de Twitter.

Twitter a été invité à étiqueter correctement les chambres converties en zones de couchage dans son bureau de San Francisco immédiatement, selon un avis de correction examiné par Insider.

Le département d’inspection des bâtiments de San Francisco a publié lundi un avis de correction à l’entrepreneur en construction de Twitter concernant l’utilisation de salles de conférence comme chambres au siège de la société au 1355 Market Street à San Francisco.

Les responsables du bâtiment ont déclaré qu’au cours d’une enquête, “il a été observé que certaines des salles de conférence étaient utilisées comme aires de repos ou de repos pour les employés”, selon l’avis. “Des lits étaient présents dans ces chambres.”

“Veuillez obtenir une révision pour étiqueter correctement ces pièces pour l’utilisation prévue aujourd’hui ou restaurer les pièces à leur utilisation d’origine dans les 15 jours”, indique l’avis.

Dan Sider, chef de cabinet du département de planification de San Francisco, a déclaré au Chronique de San Francisco que le bâtiment de Twitter n’était pas non conforme à l’utilisation normale des bureaux et ne semblait pas “radicalement différent” des autres bureaux. Il a ajouté que les cabines de couchage et les aires de repos étaient courantes dans les bureaux modernes.

Cependant, il était important de distinguer si les chambres étaient utilisées pour la sieste ou la résidence à temps plein, qui est facturée différemment des bâtiments commerciaux, a déclaré Sider au Chronicle.

Twitter, acquis par Elon Musk fin octobre, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider faite en dehors des heures normales d’ouverture aux États-Unis.

En décembre, le personnel de Twitter a découvert des lits, des matelas, des rideaux, des tables de chevet et des lampes dans certaines salles de conférence, Forbes d’abord signalé. Photos obtenu par le journaliste de BBC News, James Clayton, a montré des canapés qui avaient été transformés en lits, ainsi qu’une armoire et une machine à laver à l’intérieur du siège social de Twitter.

Patrick Hannan, directeur des communications du Service de l’inspection des bâtiments, confirmé à Insider en décembre, il enquêtait sur des informations selon lesquelles Twitter aurait converti certaines pièces de bureau en chambres à coucher dans son siège social.

Musk, en décembre, a défendu les chambres, en disant il « fournissait simplement des lits aux employés fatigués ».

Les rapports des chambres dans les bureaux de Twitter sont venus après un employé partagé une photo de sa patronne Esther Crawford, directrice de la gestion des produits chez Twitter, dormant sur le sol du bureau.

Un ancien employé de Twitter a déclaré nouvelles de la BBC que Musk avait souvent dormi dans les bureaux de Twitter depuis qu’il avait repris l’entreprise. Musk a déjà parlé sur la façon dont il avait l’habitude de dormir sous son bureau ou sur des canapés dans les usines Tesla.