Twitter a licencié plus de 950 employés californiens après la prise de fonction d’Elon Musk, selon un avis WARN

Après que Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, ont pris possession de Twitter la semaine dernière, le géant des réseaux sociaux s’est lancé dans une forte réduction de ses effectifs. Les coupes ont touché un total de 983 employés en Californie, son État d’origine, selon trois lettres de préavis que l’entreprise a envoyées aux autorités régionales, qui ont été obtenues par CNBC.

Le nouveau propriétaire, PDG et administrateur unique de la société, Musk, a écrit dans un tweet vendredi après-midi : « En ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n’y a pas d’autre choix lorsque la société perd plus de 4 millions de dollars par jour. , soit 50 % de plus que ce qui est légalement requis.”

La réduction de la force de Twitter s’est étendue au-delà de la Californie, et CNBC n’a pas pu confirmer immédiatement si la description de Musk est exacte. Une perte de 4 millions de dollars par jour pour l’entreprise représenterait une perte annuelle d’environ 1,5 milliard de dollars.

La loi fédérale sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs (WARN) oblige les employeurs à fournir un préavis, généralement dans les 60 jours, des licenciements massifs ou des fermetures d’usines en Californie.

Selon les lettres de Twitter, partagées par le California Employment Development Department, Twitter a informé les employés concernés le 4 novembre. Beaucoup de ces travailleurs ont décrit avoir perdu l’accès au courrier électronique et à d’autres systèmes internes de Twitter, dans la nuit du 3 novembre dans des messages publics sur médias sociaux, y compris sur Twitter lui-même.

Ce type d’arrangement peut servir de “paiement tenant lieu de préavis”, en Californie en fonction des conditions d’emploi spécifiques. Les licenciements permanents devraient commencer en janvier 2023, selon les avis WARN.

Dans trois lettres de notification WARN californiennes différentes, signées par le département des ressources humaines de Twitter mais aucun dirigeant individuel, la société a écrit : “Les employés concernés recevront tous les salaires et autres avantages auxquels ils ont droit jusqu’à la date de leur licenciement”.

Selon l’avis WARN, Twitter a supprimé environ 784 travailleurs à San Francisco, dont neuf cadres ou cadres supérieurs ou gestionnaires, 147 employés de niveau intermédiaire qui relevaient généralement directement des cadres supérieurs, 592 autres professionnels et 36 employés de soutien commercial et administratif combinés.

Dans les sites satellites de l’entreprise à Santa Monica, Twitter a supprimé environ 93 employés, dont 17 fonctionnaires et gestionnaires de niveau intermédiaire, 66 professionnels et 10 employés combinés des ventes et du soutien administratif, selon l’avis WARN.

Dans un bureau de San Jose, Twitter a licencié environ 106 employés, dont un cadre ou un cadre supérieur ou un gestionnaire, 18 fonctionnaires et gestionnaires de niveau intermédiaire, 85 professionnels et deux employés de soutien administratif, selon l’avis WARN.

Twitter a été poursuivi jeudi par d’anciens employés dans le cadre d’un projet de recours collectif déposé par l’avocate des droits des travailleurs Shannon Liss Riordan et d’autres qui craignaient que les employés n’aient pas été dûment avisés, en vertu de la législation fédérale et californienne, qu’ils seraient licenciés lors des licenciements collectifs.

Shannon Liss-Riordan, avocate des droits des travailleurs représentant les employés licenciés de Twitter, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.