Twitter à la recherche de documents liés à l’enquête de la SEC sur Elon Musk

Twitter a déclaré dans un dossier judiciaire publié jeudi qu’il tentait d’obtenir des documents d’Elon Musk liés à une enquête fédérale sur le Tesla L’offre de 44 milliards de dollars du PDG pour l’entreprise.

Les avocats représentant Twitter ont déclaré que la société avait demandé pour la première fois les documents liés à l’enquête le 22 juillet et que l’équipe juridique de Musk ne s’était pas conformée, invoquant le “privilège d’enquête”, selon le dossier.

“Elon Musk fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités fédérales pour sa conduite dans le cadre de l’acquisition de Twitter”, ont écrit les avocats. “Par l’intermédiaire d’un avocat, il a échangé une correspondance substantielle avec ces autorités concernant leurs enquêtes.”

Les avocats de Twitter ont déclaré que les documents “portent sur des questions clés dans ce litige”.

Musk a d’abord accepté d’acheter Twitter en avril, avant d’essayer de se retirer de l’accord en affirmant que la société n’avait pas été transparente sur le nombre de bots et de faux comptes sur la plate-forme. Twitter a poursuivi Musk en juillet pour tenter de le forcer à conclure l’accord. Les deux parties devaient être jugées devant le Delaware Chancery Court le 17 octobre, mais la semaine dernière, Musk a de nouveau inversé le cours et a déclaré qu’il achèterait Twitter au prix convenu de 54,20 $ par action.

Un juge du tribunal a statué jeudi dernier que Musk avait jusqu’au 28 octobre pour conclure l’acquisition s’il voulait éviter un procès.

En attendant, Twitter est toujours à la recherche d’informations. Le dernier dépôt fait référence à une lettre que la Securities and Exchange Commission a envoyée à Musk en juin. La SEC recherchait des informations liées à un tweet publié par Musk en mai, indiquant que “l’accord ne peut pas avancer” tant que la société ne lui a pas fourni plus d’informations sur les comptes de spam et de fraude sur la plate-forme.

Les avocats de Twitter ont déclaré que la production des documents “ne créerait aucun fardeau réel, car il s’agit d’un ensemble discret de documents facilement identifiables dans les dossiers des avocats qui les ont rédigés, examinés ou reçus”.

“Ce jeu de ‘cacher la balle’ doit cesser”, ont écrit les avocats.

