Twitter a fait semblant de se soucier de la liberté d’expression – maintenant avec Elon Musk à la barre, il est libéré de la gauche éveillée

“L’oiseau est libéré”. C’est ce qu’Elon Musk a tweeté hier en annonçant qu’il a enfin pris le contrôle de Twitter, dont l’emblème est un petit oiseau bleu.

C’était un message typiquement trolling de l’entrepreneur technologique qui est maintenant l’homme le plus riche du monde.

Ces dernières années, Twitter est devenu la place de la ville du monde Crédit : Reuters

Musk a essayé de prendre le contrôle de Twitter pendant la majeure partie de cette année

Musk a essayé de prendre le contrôle de Twitter pendant la majeure partie de cette année.

Mais après avoir d’abord bloqué, puis s’être retiré de l’accord, puis y être revenu, il est désormais propriétaire de la plate-forme qu’il souhaitait depuis longtemps posséder.

Et a commencé par une grande fusillade au sommet de l’entreprise.

Alors pourquoi voulait-il le posséder ?

Parce que ces dernières années, Twitter est devenu la place de la ville du monde.

Il compte environ 400 millions d’utilisateurs dans le monde. Et même si cela ne représente qu’un infime pourcentage de la planète, ce sont les 400 millions de personnes les plus bruyantes qui l’utilisent.

A faussé la culture

Les politiciens, les célébrités, les influenceurs et même les journalistes y ont trouvé une plateforme extrêmement utile pour promouvoir leurs points de vue.

Il y a de grands avantages à cela. Cela signifie que presque n’importe qui avec une prise rapide ou chaude peut “tendre” sur Twitter.

Cela signifie également que les foules en ligne peuvent poursuivre et harceler quiconque a dit tout ce que la plupart des gens ordinaires non-Twitter pensent.

L’un des résultats est que Twitter a faussé toute la culture et le débat.

Pourtant, il y a même une couche en dessous de cela, à savoir qu’au cours des dernières années, Twitter s’est montré massivement politiquement biaisé. Peut-être l’a-t-il toujours été.

Mais il est devenu clair qu’il penchait dans une direction politique particulière.

Les personnes qui étaient en marge de la droite politique ou des mouvements conservateurs se sont retrouvées exclues de Twitter avec des interdictions à vie.

Cela a peut-être commencé avec des voix assez marginales, mais cela s’est terminé par l’interdiction du président des États-Unis – Donald Trump – de la plate-forme.

Tout aussi scandaleux était que Twitter a décidé de faire taire la presse libre.

Lorsque le New York Post est entré en possession de l’ordinateur portable de Hunter Biden avant la dernière élection présidentielle américaine, le journal a fait une énorme histoire.

Le contenu de l’ordinateur portable montrait une grave corruption et un abus de pouvoir au sein de la famille Biden.

Mais Twitter a décidé qu’avant une élection, il ne pouvait pas permettre à cette histoire de sortir.

Incroyablement, les censeurs ont verrouillé les comptes Twitter du New York Post (le plus ancien journal américain) et ont tenté de faire taire les personnes qui faisaient circuler l’histoire.

C’était une ingérence scandaleuse dans une élection et un épouvantable étouffement de la presse libre.

Peut-être tout aussi mauvais, était ce que Twitter faisait dans les coulisses.

Pendant des années, les employés ont eu les mains silencieuses sur la balance. C’est-à-dire qu’ils se sont avérés avoir un sac d’astuces – telles que l’interdiction de l’ombre et la mise en sourdine des comptes – qu’ils prétendaient ne pas avoir mais qu’ils avaient clairement.

La plate-forme prétendait être sur la liberté d’expression. En fait, il est devenu un censeur silencieux et malhonnête.

Un censeur qui pouvait changer les règles à tout moment et abuser de l’énorme pouvoir dont disposait la plateforme.

Musk a changé sa bio sur Twitter en “Chief Twit” Crédit : Twitter

Et encore une fois, bien que cela ait commencé en marge, cela s’est poursuivi jusqu’au grand public.

Notamment en faisant taire les personnes qui disaient des choses absolument vraies.

Twitter appelle les choses qu’il n’aime pas la “désinformation”. Mais ces dernières années, ce mot est venu couvrir des choses qui sont vraies ainsi que des choses qui ne le sont pas.

Par exemple, Twitter a ces dernières années réduit au silence, gelé ou mis en sourdine les comptes qui disent qu’il n’y a que deux sexes biologiques.

Cette affirmation est absolument vraie. Il n’y a pas un million « d’identités de genre ».

Il y a deux sexes. Mais dites cela sur Twitter et votre compte sera gelé ou verrouillé pour de bon.

C’est pourquoi Elon Musk a commencé à s’intéresser au rachat de la plateforme.

Parce qu’il a reconnu que le pouvoir de Twitter n’était pas seulement vaste, mais qu’il était injustement exercé.

Déplacez le monde à gauche

Musk lui-même est un libertaire typique de la Silicon Valley par nature. Mais au cours des deux dernières années, alors qu’il a vu la gauche américaine devenir folle, il est définitivement devenu plus conservateur.

Plus tôt cette année, il a déclaré qu’il voterait probablement républicain aux prochaines élections américaines.

Et c’est la vraie raison pour laquelle il y a maintenant un effondrement parmi le personnel de Twitter et la gauche au sens large en ligne et hors ligne.

Au cours des dernières années, ils ont cru que Twitter, Facebook et les autres plateformes en ligne étaient leurs jouets et eux seuls.

Ils n’ont pas dit à leurs clients qu’ils voulaient déplacer le monde à gauche, mais c’est ce qu’ils ont essayé de faire.

Notamment en faisant taire les conservateurs et tous ceux avec qui ils ne sont pas d’accord.

Musk, en revanche, dit vouloir rendre la plate-forme ouverte à tous.

J’espère qu’il réussira. J’espère que la plateforme réussira.

Parce que si Twitter est devenu la place publique, alors – pour le meilleur ou pour le pire – il doit être ouvert, transparent et, oui, libre comme un oiseau.