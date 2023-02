Twitter a eu une journée sur le terrain sur les tenues similaires des célébrités

On dirait que le pastel est la palette de couleurs incontournable des célébrités de Bollywood en cette saison de mariage. La tendance de la mode a récemment été vue lors de la réception de mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra à Mumbai. D’Alia Bhatt et Kriti Sanon à Bhumi Pednekar et Shilpa Shetty, de nombreuses célébrités ont honoré la réception de Kiara et Sidharth dans des ensembles magnifiques et scintillants. Cependant, les photos des actrices de Bollywood de l’événement étoilé ont déclenché un festival de mèmes sur Internet. Récemment, un utilisateur de Twitter a fait une fouille hilarante sur les célébrités qui ont choisi des saris unicolores pour l’occasion. Elle a fait un collage et a comparé l’apparence des étoiles aux impulsions – de “toor dal à chana dal” – en plaisantant sur le fait qu’on est incapable de trouver une différence majeure dans leurs OOTD. Le tweet a attiré beaucoup d’attention et a également suscité des réponses ROFL d’autres utilisateurs qui vous laisseront en deux.

Partageant un collage mettant en vedette Alia Bhatt, Akansha Ranjan Kapoor, Bhumi Pednekar et Kriti Sanon drapés de saris à paillettes sur Twitter, l’utilisateur a écrit: “Toor dal, masoor dal, arhar dal, chana dal.”

En un certain temps, la section des commentaires a été remplie de réponses hilarantes. Un utilisateur a partagé le célèbre mème spiderman et a écrit : « Mariages/réceptions BW (Bollywood) ces jours-ci.

Un autre a plaisanté: “La réception n’est rien d’autre qu’une vitrine de la collection de MM (Manish Malhotra).”

La réception n’est rien d’autre qu’une vitrine de la collection MM.— Hamac banane Pheobe (@ Escapis79289182) 13 février 2023

Un Twitterati a comparé les tenues de célébrités à des parathas, « 1. Lachcha Paratha 2. Dal Ka Paratha 3. Ulte Tawe Ka Paratha 4. Malabari Parotta.

Un autre utilisateur a plaisanté, “Reebok, Rebok, Rebook, Rebauk.”

Depuis que le tweet a été partagé, il a accumulé environ trois vues lakh.

Le 7 février, Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés au palais Suryagarh à Jaisalmer. Ils sont tombés amoureux en travaillant sur les plateaux de Shershaah. Le 12 février, les jeunes mariés ont organisé une réception de mariage extravagante au St. Regist Hotel de Mumbai. L’événement a été honoré par le who’s who de Bollywood, notamment Bhumi Pednekar, Alia Bhatt, Akansha Ranjan Kapoor, Kriti Sanon, Karan Johar, Ajay Devgn, Kajol, Shilpa Shetty Kundra.

Que pensez-vous des OOTD des célébrités lors de la réception de Sidharth-Kiara ?

