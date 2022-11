Twitter a dit de retarder les modifications des badges de coche jusqu’à la fin de la mi-session

Mais de nombreux utilisateurs et employés de Twitter ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les nouveaux badges payants pourraient semer la confusion avant les élections de mardi, car les utilisateurs pourraient facilement créer des comptes vérifiés – par exemple, se faire passer pour le président Biden ou en tant que législateurs ou organes de presse et publier de fausses informations sur le vote. résultats – qui pourraient potentiellement semer la discorde. Samedi, sur une chaîne interne de Slack, un employé de Twitter a demandé pourquoi le réseau social “effectuait un changement aussi risqué avant les élections, ce qui a le potentiel de provoquer une interférence électorale”.

“Le pouvoir au peuple”, disait l’annonce. “Votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà.”

Twitter retarde le déploiement des coches de vérification pour les abonnés de son nouveau service d’abonnement à 7,99 $ par mois jusqu’après les élections de mi-mandat de mardi, selon un article interne consulté par le New York Times et deux personnes au courant de la décision.

La facturation du programme de coche de vérification avait été l’un des changements apportés par Elon Musk, qui a repris Twitter à la fin du mois dernier dans le cadre d’un rachat de 44 milliards de dollars. Le milliardaire subit la pression financière de l’accord, qu’il a en partie financé avec une dette de 13 milliards de dollars. Twitter a longtemps été non rentable et, comme d’autres entreprises de médias sociaux, il fait face à un affaiblissement des dépenses publicitaires numériques alors que l’économie mondiale bascule vers une récession.

M. Musk et ses conseillers ont également discuté de diverses façons de tirer plus d’argent de Twitter. En plus du programme de coche, ils ont parlé d’ajouter des messages directs payants – qui permettraient aux utilisateurs d’envoyer des messages privés à des utilisateurs de haut niveau – au service, ainsi que des vidéos «paywallées», ce qui signifierait que certaines vidéos ne pourraient pas être consultés à moins que les utilisateurs ne paient des frais. Ils ont également discuté de la relance de Vine, une ancienne plate-forme vidéo courte.