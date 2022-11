Twitter a dit d’ajouter des coches grises ainsi que du bleu pour les comptes officiels

Twitter fera apparemment la distinction entre les comptes officiels et ceux qui ont payé pour une coche bleue avec encore une autre cochecette fois en gris.

“Beaucoup de gens ont demandé comment vous pourrez faire la distinction entre les abonnés Twitter Blue avec des coches bleues et les comptes vérifiés comme officiels, c’est pourquoi nous introduisons le label “Officiel” pour sélectionner les comptes lors de notre lancement, “Esther Crawford, qui travaille sur Twitter Blue, a tweeté mardi.

Crawford a joint une capture d’écran du compte Twitter officiel avec sa coche bleue de 8 $ par mois et, sous la poignée, une coche à contour gris à côté du mot “Officiel”.

Avoir un compte préalablement vérifié ne vous donnera pas automatiquement une étiquette officielle. Au lieu de cela, il ne sera accordé qu’aux comptes gouvernementaux, aux entreprises, aux principaux médias, aux éditeurs, aux “partenaires commerciaux” et à “certaines personnalités publiques”, a écrit Crawford. Tu ne pourra pas payer pour une coche grise.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter la semaine dernière a annoncé qu’il voulait facturer 8 $ par mois pour un plan d’abonnement qui inclut une coche bleue vérifiée sur les comptes. Il comporterait également la priorité dans les réponses, les mentions et les résultats de recherche ; la possibilité de publier de longs clips vidéo et audio ; et voir moitié moins d’annonces.

Gazouillement Bleuqui était auparavant au prix de 5 $ par mois, n’incluait pas la coche bleue, qui n’était attribuée qu’aux comptes “vérifiés”.

“La le nouveau Twitter Blue n’inclut pas la vérification d’identité — il s’agit d’un abonnement payant et opt-in qui offre une coche bleue et un accès à certaines fonctionnalités”, a ajouté Crawford. “Nous continuerons à expérimenter des moyens de différencier les types de comptes.”