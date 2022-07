Twitter a déjà dépensé 33 millions de dollars pour son accord cauchemardesque avec Elon Musk

Photo de Yasin Ozturk/Agence Anadolu via Getty Ima

Twitter a dépensé 33 millions de dollars en dépenses liées au projet de rachat d’Elon Musk au deuxième trimestre de cette année.

Ces coûts devraient augmenter avec Twitter face à Musk devant le tribunal.

Musk essaie de se retirer de sa proposition d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars.

Le combat de Twitter avec Elon Musk coûte déjà cher au géant des réseaux sociaux.

Musk a accepté de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars en avril, mais a annoncé le 8 juillet qu’il voulait abandonner l’affaire.

Twitter a déclaré vendredi dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre qu’il avait déjà engagé 33 millions de dollars de coûts liés à son “acquisition en cours” par Musk.

Twitter a également imputé en partie une baisse de 1% des revenus à “l’incertitude” causée par l’acquisition turbulente de Musk.

Les coûts de Twitter continueront d’augmenter alors qu’il se dirige vers une bataille juridique avec Musk. Twitter a a embauché le meilleur cabinet d’avocats d’affaires Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP pour l’aider à poursuivre Musk dans le but de le forcer à respecter son accord initial et à acheter l’entreprise.

L’affirmation de Musk est que Twitter lui a donné une fausse impression sur le nombre de faux comptes sur sa plateforme. Dans ses documents réglementaires, Twitter indique qu’environ 5% des comptes sont faux, mais les avocats de Musk ont ​​déclaré que l’analyse des milliardaires de Tesla montre que le chiffre est “largement supérieur à 5%”.

Les avocats de Twitter ont déclaré que la préoccupation déclarée de Musk concernant les faux comptes est un écran de fumée et il ne veut se retirer de l’accord que parce que ses actions Tesla ont chuté.

Twitter a remporté une première victoire dans son procès contre Musk car il a obtenu un procès accéléré pour minimiser le “risque commercial” posé à l’entreprise.

Même si le jugement initial venait rapidement en faveur de Twitter, Musk pourrait faire appel de la décision et faire durer l’affaire jusqu’à trois ans, a déclaré Harry Kraemer, professeur de gestion et de stratégie à la Kellogg School of Management de la Northwestern University. Initié.

“Les grands, grands gagnants de celui-ci seront les cabinets d’avocats”, a déclaré Kraemer, ajoutant: “Ces gars-là vont faire fortune.”

