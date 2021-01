L’année catastrophique de 2020 aurait peut-être pris fin, mais la terrible pandémie qui a rendu la tâche difficile a décidé de nous rejoindre dans le voyage jusqu’en 2021. 2020 a été complète avec les rebondissements les plus imprévus. Des millions de personnes dans le monde se sentent maintenant heureuses et soulagées pour inaugurer une nouvelle année. Compte tenu de l’impact de 2020, l’année plutôt inquiétante ne sera pas facilement oubliée.

Bien qu’il existe de nombreuses façons de regarder en arrière, certains utilisateurs du cyberespace se sont mobilisés pour commémorer 2020 avec une touche hilarante. Les gens du monde entier ont décidé de résumer l’année écoulée sur les réseaux sociaux. Avec l’utilisation de chansons populaires, les internautes ont déclenché une émeute de rire en ligne. Les gens placent maintenant leurs espoirs élevés en 2021 pour qu’elle se révèle meilleure à toutes fins.

Un hashtag connu sous le nom de « Sum Up 2020 With a Song » a été introduit en ligne et largement diffusé sur les plateformes de médias sociaux. # SumUp2020WithASong peut être utilisé pour décrire 2020 avec le choix de n’importe quel jingle célèbre. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont souligné comment le monde a été frappé par des calamités en 2020. Tweeple a étiqueté les chansons de leur choix avec des légendes alors qu’ils se remémoraient les principaux événements naturels et non naturels.

Beaucoup sur la plate-forme de microblogging ont partagé des titres de chansons excentriques pour résumer 2020. Certains ont opté pour des mèmes populaires et des GIF en quarantaine, des jeux de mots intéressants sur le verrouillage, d’autres ont élucidé différents incidents à travers des nombres choisis.

Tout a commencé lorsque la page d’un utilisateur de Twitter du nom de Roe’s Rage a demandé à ses abonnés de résumer l’année en lançant un défi musical en ligne.

Ce qui a suivi a été une vague de tweets qui ont utilisé des chansons célèbres et ont donné une tournure pandémique au hashtag. Des chansons définitives allant de Billie Jean de Michael Jackson aux nouvelles règles de Dua Lipa, The Police’s Don’t Stand So Close To Me et Stayin ‘Alive de Bee Gee, étaient les choix les plus populaires pour décrire l’année 2020.

Le succès emblématique des Beatles, Je veux tenir votre désinfectant pour les mains, mérite une mention honorable ici. Une personne, à qui on a rappelé l’époque où les gens étaient obligés de trouver de la joie dans la solitude, a défini l’année en tweetant Dancing with Myself de Billy Idol. Beaucoup ont choisi de nommer des chansons réelles, d’autres ont utilisé leur créativité pour proposer des versions modifiées intéressantes.

Les parodies de succès classiques, comme St Elmo’s Dumpster Fire, une variante de la chanson de 1985 du chanteur britannique John Parr, étaient très populaires.

La session de thérapie de groupe en ligne commencée samedi a maintenant rassemblé des milliers de personnes ayant des intérêts de pointe faisant circuler les hashtags.