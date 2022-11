Twitter a brièvement ajouté des coches grises pour les comptes officiels. Puis Musk l’a “tué”

Twitter brièvement coches grises déployées pour les comptes officiels le mercredi, distinct du coche bleue que c’est commencer à facturer. Cependant, les chèques gris ont rapidement disparu des comptes après que le nouveau propriétaire de l’entreprise, Elon Musk apparemment intervenu.

“Je viens de le tuer”, a-t-il tweeté après l’influenceur technologique Marqués Brownlee mis en évidence la restauration. “Le chèque bleu sera le grand niveleur.”

La nouvelle coche de vérification était visible sur le compte Twitter de CNET tôt mercredi, mais a ensuite disparu.

Séparément, musc a tweeté un avertissement que “Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir”, faisant allusion à des changements plus rapides. “Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas.”

Le retour en arrière est intervenu après Esther Crawford de Twitter, qui travaille sur Twitter Blue, mis en surbrillance les coches grises mardi. Ils étaient destinés aux comptes gouvernementaux, aux entreprises, aux grands médias, aux éditeurs, aux “partenaires commerciaux” et à “certaines personnalités publiques”, a-t-elle déclaré, et vous n’aurait pas pu les payer.

Crawford a encore parlé mercredi à la suite de Musk mettant fin au long métrage.

“Il n’y a plus de vaches sacrées dans les produits sur Twitter. Elon est prêt à essayer beaucoup de choses – beaucoup échoueront, certains réussiront”, a-t-elle déclaré. “L’objectif est de trouver la bonne combinaison de changements réussis pour assurer la santé et la croissance à long terme de l’entreprise.

Répondre à un requête à propos de la coche grise qui disparaît, Crawford a déclaré que l’étiquette n’est pas mort.

“Nous nous concentrons uniquement sur les entités gouvernementales et commerciales pour commencer. Ce que vous l’avez vu mentionner, c’est le fait que nous ne nous concentrons pas sur le fait de donner aux individus le label” officiel “pour le moment”, a-t-elle déclaré.

Début mercredi, la coche grise n’était pas visible sur les comptes des entités gouvernementales comme le maison Blanchela département de la Sécurité intérieure ou la Les Nations Unies.

Musk a annoncé la semaine dernière qu’il veut facturer 8 $ par mois pour un plan d’abonnement qui comprend une coche bleue vérifiée sur les comptes. Il comporterait également la priorité dans les réponses, les mentions et les résultats de recherche ; la possibilité de publier de longs clips vidéo et audio ; et voir moitié moins d’annonces.

Gazouillement Bleuqui était auparavant au prix de 5 $ par mois, n’incluait pas la coche bleue, qui n’était attribuée qu’aux comptes vérifiés.

“La le nouveau Twitter Blue n’inclut pas la vérification d’identité — il s’agit d’un abonnement payant et opt-in qui offre une coche bleue et un accès à certaines fonctionnalités”, a ajouté Crawford. “Nous continuerons à expérimenter des moyens de différencier les types de comptes.”