Le monde de la haute couture peut devenir un peu trop bizarre. Après avoir introduit les tendances de la mode comme les chaussettes à trois orteils, le dernier ajout est le sac en forme de baguette du créateur italien Moschino. Le sac est en vente sur le site Web de Moschino et est vendu 1 170 euros.

La description du produit indique que la maxi pochette est en simili cuir en forme de baguette imprimé à haute fréquence et plaque plaquée or Moschino Made In Heaven. Il s’agit d’une impression haute fréquence, avec l’étiquette Moschino plaquée or Made In Heaven au centre. L’embrayage est une fermeture magnétique qui vient avec un intérieur doublé.

Les internautes n’ont pas pu se retenir lorsqu’ils ont vu cette tendance et se sont demandé si la marque italienne vendait un sandwich de métro ou un vrai sac? Un utilisateur a tweeté que Moschino avait perdu la raison et a demandé aux utilisateurs d’imaginer leur femme en train de couper avec une baguette.

Un autre utilisateur a déclaré: «C’est beaucoup de pâte pour une baguette. Pochette baguette Moschino 758 livres. »

Une femme a posté une photo d’une vraie baguette à côté de la photo de la baguette Moschino et a déclaré: «J’ai décidé de m’offrir une nouvelle pochette baguette Moschino, mais à mi-chemin du retour, j’ai eu un peu faim.

La dernière création bizarre a également incité certains internautes à afficher leur jeu de mots créatif. « @Moschino Vous êtes peut-être la croûte supérieure en matière de mode et même si nous vous pétrissons et vous pâlons, je l’ai pétri au blé quand nous avons vu que notre design BAGuette avait été recroquevillé / pincé », a écrit un utilisateur.

@Moschino Vous êtes peut-être la croûte supérieure en matière de mode et même si nous vous pétrissons et vous pâlons, je l’ai pétri au blé quand nous avons vu que notre design BAGuette avait été recroquevillé / pincé. Nous sommes les plus déloyaux par ce que nous avons vu aujourd’hui. Le nôtre coûte 1,20 £ à cuire, veuillez ne pas faire de baguette à ce sujet. pic.twitter.com/I0YFso5c7u – Tasha (@ Tasha69677503) 3 décembre 2020

Pour certains, c’était comme si Moschino avait transformé leur année entière en une déclaration de mode. Comme un utilisateur a déclaré que juste au moment où 2020 allait de mal en pis, la maison de couture italienne en a fait un article de mode que tout le monde a toujours voulu dans sa garde-robe.

Juste au moment où 2020 allait de mal en pis, Moschino a renversé la vapeur avec un article de déclaration que tout le monde a toujours voulu dans sa garde-robe. Un sac baguette pic.twitter.com/aL0RSCfYJT – Matt Walker (@mattwalkerx) 3 décembre 2020

Pochette en forme de croissant de la maison au prix de 1170 USD, livrée avec une chaîne plaquée or. Le sac a également une étiquette Moschino imprimée et plaquée or à haute fréquence Made In Heaven.

Les deux sacs font partie de la collection Automne Hiver 2020 de Moschino qui a été exposée à Milan plus tôt cette année. Leur dernière collection s’est inspirée de la Révolution française et de la tristement célèbre reine Marie-Antoinette. Le directeur créatif de Moschino, Jeremy Scott, a envoyé des modèles sur la piste dans des corsets à lacets traditionnels avec de larges jupes de sacoches portant un rembourrage exagéré aux hanches. Et l’accessoiriser avec des poches pâtissières bien sûr et quoi de plus français qu’un croissant et une baguette.