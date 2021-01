Twitter a banni définitivement le président Trump, invoquant le risque qu’il incite à de nouvelles violences.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », la société m’a dit vendredi soir.

Twitter, qui avait exclu Trump de son compte mercredi pour des messages incendiaires après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut le Capitole, a levé la suspension le lendemain.

Tard jeudi, Trump a publié une courte vidéo dans laquelle il s’est engagé à soutenir une transition pacifique du pouvoir.

Le compte, qui comptait 88 millions d’abonnés, a maintenant disparu.

Joe Manchin, DW.V., un démocrate modéré clé qui s’est prononcé en faveur de la destitution de Trump, a remercié Twitter. « Nous devons nous unir en tant que pays pour guérir et trouver une voie commune à suivre », a-t-il tweeté.

Le sénateur américain Mark R. Warner, D-Va., A appelé la suspension «une étape en retard».

« Mais il est important de se rappeler que c’est beaucoup plus grand qu’une seule personne. Il s’agit d’un écosystème entier qui permet à la désinformation et à la haine de se propager et de s’envenimer sans contrôle », a-t-il tweeté.

Des centaines d’employés de Twitter ont exigé dans une lettre vendredi que les dirigeants de l’entreprise suspendent définitivement le compte de Trump, selon le Washington Post. Les employés ont également demandé une enquête sur le rôle de Twitter dans l’insurrection.

« Twitter encourage un dialogue ouvert entre nos dirigeants et nos employés, et nous accueillons nos employés pour exprimer leurs pensées et leurs préoccupations de la manière qui leur convient », a déclaré la société dans un communiqué.

Trump semble en danger de perdre ses mégaphones les plus puissants sur les réseaux sociaux. Facebook a interdit le président pendant au moins deux semaines, et peut-être indéfiniment.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société avait bloqué Trump après que le président ait incité ses partisans à prendre d’assaut la capitale nationale.

«Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands», a-t-il écrit dans un message. Instagram a également bloqué la capacité de Trump à publier.

La décision de suspendre Trump augmentera probablement les plaintes de la droite politique selon lesquelles les principales sociétés de médias sociaux du pays font taire les conservateurs.

Trump a déjà fait face à une éventuelle interdiction après avoir quitté ses fonctions le 20 janvier et perdu son statut protégé de leader mondial.