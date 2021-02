Twitter a ajouté un avertissement à une bombe révélant un programme britannique secret pour planter des récits pro-gouvernementaux dans les médias étrangers, disant aux utilisateurs que l’article pourrait être basé sur «du matériel piraté», bien que des histoires similaires glissent.

Un article publié à la fin de la semaine dernière par le rédacteur en chef de Grayzone, Max Blumenthal, a montré comment les grandes agences de presse comme Reuters et la BBC ont travaillé en secret avec le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth pour former un groupe de journalistes étrangers – dont beaucoup sont basés en Russie et dans le pays proche de l’étranger – pour promouvoir de manière fiable les « un message. » Cependant, à partir de mardi, ceux qui tentaient de partager l’article sur Twitter ont reçu un avertissement: «Ces matériaux peuvent avoir été obtenus par piratage.»

Des fichiers divulgués montrent le rôle de Reuters et de la BBC dans les programmes secrets du Foreign Office britannique pour effectuer un «changement d’attitude» et «affaiblir l’influence de l’État russe" Ils ont été rejoints par des sous-traitants et des points de vente comme Bellingcat.@MaxBlumenthal enquête sur https://t.co/EguVEHA3xV – La Grayzone (@TheGrayzoneNews) 20 février 2021

Les utilisateurs ont également signalé une deuxième invite lorsqu’ils ont tenté d’« aimer » l’histoire, avertissant à nouveau sévèrement de « piratage » potentiel tout en les exhortant à « Aidez à garder Twitter un endroit pour des informations fiables. » Bien que la deuxième missive suggère que les utilisateurs peuvent « en savoir plus » sur l’histoire en question, le lien conduit simplement à un page expliquant les politiques de Twitter sur les matériaux piratés.

J’ai eu cet avertissement quand j’ai même essayé d’aimer le tweet pic.twitter.com/Jj7evB1iFP – Rania Khalek (@RaniaKhalek) 23 février 2021

Alors que Blumenthal reconnaît que l’histoire – qui a été couverte séparément par Kit Klarenberg de RT – est basée sur une mine de documents divulgués, jusqu’à présent, leur provenance exacte reste incertaine, publiée en ligne anonymement plus tôt ce mois-ci. Cependant, étant donné que des fuites de documents d’origine incertaine figurent régulièrement dans les rapports des médias, certains observateurs se sont demandé pourquoi l’histoire de Grayzone avait reçu un traitement spécial. Le journaliste Dan Cohen a noté qu’un article critique de la Chine et publié dans l’Intercept en janvier, également basé sur des documents divulgués, ne justifiait pas la même étiquette de « piratage », accusant la plate-forme de double standard.

Non seulement le rapport de The Intercept sur la surveillance policière au Xinjiang n’a pas été censuré, mais Twitter l’a promu comme une information importante sous son onglet «Actualités». pic.twitter.com/QvkodMEJRv – Dan Cohen (@ dancohen3000) 24 février 2021

La première utilisation par Twitter de sa politique de « matériel piraté » a suscité une controverse majeure l’année dernière, interdisant les liens vers un article du New York Post d’octobre relatant les transactions commerciales étrangères du candidat démocrate de l’époque à la présidentielle Joe Biden et de son fils Hunter. La société a mis à jour la politique à la suite du contrecoup, débloquant les liens vers l’article Post, et depuis lors, a apparemment ajouté une étiquette de « piratage » à une seule autre histoire – dans ce cas sur le vaccin Covid-19 de Pfizer en janvier – comme l’a noté Matt Binder de Mashable.

L’avis a suscité de vives critiques de la part des journalistes et d’autres observateurs en ligne. Journaliste américano-palestinien Ali Abunimah argumenté qu’en qualifiant le contenu de « piraté », Twitter vise à discréditer l’histoire dans son ensemble, tandis que d’autres mentionné le signalement lui-même est moins préoccupant que la menace de Twitter de suspendre ceux qui partagent des soi-disant «matériaux piratés».

Twitter ajoute un avertissement à @MaxBlumenthalrapport de @TheGrayzoneNews sur les fichiers du gouvernement britannique divulgués (https://t.co/R7bpqP91xP) exposant une campagne de propagande majeure ciblant la Russie: "Ces matériaux peuvent avoir été obtenus par piratage." Cet avertissement est-il appliqué de la même manière? J’en doute. pic.twitter.com/3pL1LItCsr – Aaron Maté (@aaronjmate) 23 février 2021

Vous avez également l’un de ces avertissements contextuels. Vous occupez Ben Nimmo. – Mark Ames (@MarkAmesExiled) 23 février 2021

