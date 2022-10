TwitchCon Fiasco suscite l’indignation alors que le streamer revient en arrière après avoir sauté dans la fosse à mousse

La fosse à mousse de TwitchCon s’est transformée en un terrain catastrophique en un rien de temps et Twitter en est toujours sous le choc. Tenue au San Diego Convention Center, la plate-forme de diffusion en direct proposait une exposition interactive avec une fosse peu profonde de cubes de mousse dispersés sur du béton, a rapporté NBC News. La fosse à mousse avait un “jeu de gladiateurs”, où les participants se tenaient sur deux plates-formes courtes et essayaient de se renverser dans la fosse à mousse. Il y a eu une indignation généralisée alors que les participants ont commencé à tweeter sur les blessures aux fosses.

La streameuse Adriana Chechik a tweeté qu’elle s’était cassé le dos à deux endroits après avoir sauté dans la fosse à mousse. Une vidéo de l’incident est devenue virale. “Eh bien, je me suis cassé le dos à deux endroits et je me fais opérer pour mettre une tige de mètre de soutien aujourd’hui. Envoyez votre soutien. Quand il pleut, il pleut à verse et je ressens définitivement la pluie en ce moment », a-t-elle écrit le 9 octobre.

Ce n’était malheureusement pas la fin du fiasco qui semble s’être déroulé lors de l’événement. Il y a eu des plaintes sur les réseaux sociaux concernant des banderoles mal interprétées, des panneaux de taille inappropriée et des personnes qui auraient tenté de « piétiner » des utilisateurs de fauteuils roulants, entre autres.

Probablement la chose la plus douloureuse que j’ai vue depuis un moment. La streameuse Twitch Adriana Chechik a confirmé qu’elle s’était cassé le dos à deux endroits différents après ce saut à la TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG —Jake Lucky (@JakeSucky) 9 octobre 2022

Quelqu’un s’est cassé le dos dans la fosse à mousse Twitchcon, un panneau a répertorié les pronoms Aimsey et Crumbs alors qu’elle et le personnel interdisaient les bavardages en les corrigeant, le personnel d’accessibilité était affreux, la sécurité de Dream le laissant envahir par les fans, CE t-shirt, a fait quelque chose de bien se produire?? — Eris 🖋Alliumduo (56 163/983 000 mots) (@SoulFirePhoen1x) 9 octobre 2022

banderoles mal interprétées, avoir une fosse à mousse mortelle qui a CASSÉ QUELQU’UN EN ARRIÈRE, aucun des panneaux n’étant de taille appropriée, les fans étant autorisés à aller dans les hôtels ccs, les personnes piétinant les utilisateurs de fauteuils roulants, cmc étant invité… ce qui se passe FUCK à twitchcon – came !! (@iQuackbur) 9 octobre 2022

Aperçu de la fosse à mousse de Twitch Con l’année prochaine pic.twitter.com/9lBxFZIglg — Nick 🌹🇺🇦 (@ThorFirehawk) 9 octobre 2022

TOUT CE QUI A MAL ALLÉ À TWITCHCON (jusqu’à présent): – foules dangereuses car peu ou pas d’organisation

-ppl bloque les files d’attente d’accessibilité conçues pour les personnes handicapées

– manque de salles de bains non genrées

– fosse à mousse dangereuse où quelqu’un s’est cassé le dos ???

-le personnel se moque des fans

+ — fe ! (@dtqkIoverscIub) 9 octobre 2022

Il y avait d’autres streamers qui ont également réclamé des blessures, dont un LochVaness.

