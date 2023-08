Twitch vous permettra enfin de bannir les utilisateurs de vos streams

Twitch permet enfin aux streamers de bloquer les spectateurs qu’ils ont déjà bannis du chat. Cependant, ces interdictions ne seront basées sur aucun identifiant d’utilisateur au-delà des comptes, de sorte que les différents types de trous Twitch insupportables qui sont suffisamment dédiés pourraient toujours trouver des moyens de regarder.

Tel que rapporté pour la première fois par TechCrunchont déclaré les dirigeants de Twitch sur l’entreprise officiel Notes de mise à jour cast que les streamers pourront cliquer sur un seul bouton parmi les outils de blocage pour empêcher les utilisateurs interdits de visionner les flux, à la fois les flux actuels et futurs. Le bouton sera disponible via le tableaux de bord du streamer. Actuellement, lorsque les streamers interdisent des utilisateurs, ils les excluent de la fonction de chat, mais cela ne les empêche pas de regarder les émissions. La fonctionnalité devrait être déployée sur les streamers d’ici un mois environ.

Les utilisateurs frappés d’une interdiction seront immédiatement interdits de visionner le flux vidéo et ne pourront plus regarder aucun flux futur. Cela n’empêchera pas les utilisateurs de regarder des VOD, des faits saillants ou des clips, mais le chef de produit Twitch, Trevor Fisher, a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter cette fonctionnalité dans une future mise à jour. Il a également mentionné qu’actuellement, les utilisateurs bannis sont bannis des listes d’abonnés des streamers. .

« C’est quelque chose où nous avons dû faire beaucoup de progrès progressifs – cela ne fait qu’éliminer une partie du problème à la fois », a déclaré Fisher.

Bien que le changement soit le bienvenu, la fonctionnalité ne fonctionne toujours pas exactement comme vous vous attendriez à ce qu’une « interdiction » le fasse. Actuellementles streamers peuvent « ignorer » les utilisateurs sur le chat et les chuchotements, les mettre dans un délai d’attente, les interdire, ou les bloquer. Lorsqu’il est bloqué, un compte est supprimé du compte de cet utilisateur. abonnés et les empêche d’acheter des abonnements cadeaux pour d’autres utilisateurs de la chaîne. Les utilisateurs bannis ne peuvent plus voir ni participer aux chats des streamers.

Le responsable du marketing communautaire de Twitch, Ray Apollo, a déclaré que cette fonctionnalité était demandée depuis longtemps par les streamers. Cependant, lorsqu’on lui a demandé si cela interdisait aux utilisateurs IPs, la société a souligné que cela ne faisait que bloquer le compte. Cela laisse la possibilité aux utilisateurs bannis de regarder des flux sans compte.

Twitch lui-même a la capacité d’émettre un temporaire ou suspension indéfinie sur un compte. Ceux-ci peuvent durer 30 jours ou plus, et les utilisateurs suspendus peuvent perdre leur abonnement. La société a essayé de donner plus d’importance aux personnes dans le chat tout en espérant que les streamers gagnent plus d’argent avec fonctionnalités comme Hype Chat.

C’est un travail en cours, mais au moins c’est un progrès. Comparez cela à Twitter, un site qui est devenu tellement trompé qu’il a commencé à s’appeler « X ». Vendredi, le propriétaire Elon Musk déclaré « Le bloc va être supprimé en tant que ‘ fonctionnalité,’ sauf pour les DM. Le propriétaire de Twitter a en outre affirmé, « la fonctionnalité n’a aucun sens. »

L’engagement est une chose, mais forcer les utilisateurs à lire les tweets de personnes que vous ne souhaitez pas est une toute autre affaire. Alors que Musk est enclin à faire des déclarations décalées, ça s’inscrit dans une chasse plutôt à l’influence, caractère vindicatif du multimilliardaire.