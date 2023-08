Twitch Streamer Kai Cenat accusé d’émeute après un cadeau à New York

« L’énorme cadeau » du streamer Twitch Kai Cenat est passé de faire le bien dans le capot à un chaos chassant l’influence, se terminant par deux accusations d’incitation à une émeute et 65 arrestations.

Kai avait apparemment de bonnes intentions lorsqu’il a décidé de surprendre les fans avec un énorme cadeau dans les rues de New York. Ce qui a commencé comme une expérience passionnante s’est rapidement transformé en chaos et en confusion. Finalement, la star de Twitch a atterri sous la garde du NYPD.

La fête a commencé vendredi à Union Square Park. Les streamers Twitch Kai et Fanum ont fait savoir qu’ils offraient des cadeaux comme des consoles PS5, des ordinateurs, des microphones, des claviers et des cartes-cadeaux. Au lieu que les festivités commencent vers 16 heures comme prévu, la folie a éclaté vers 15h30.

Plus de vidéo de l’émeute à New York #kaicenat #iam205 pic.twitter.com/pUqiy16zlu

Selon le chef du NYPD Jeffrey Maddrey, des milliers de personnes se trouvaient à Union Square.

« Bientôt, le parc et les rues environnantes ont été envahis par les gens, obstruant la circulation des véhicules et des piétons », a-t-il déclaré.

Le chaos a poussé le NYPD à activer une réponse de «niveau 4», son plus haut niveau de réponse aux catastrophes.

Kai Cenat et Fanum quittant le chaos 🤯🤯 pic.twitter.com/9DSJZSUzgh

« Des individus dans le parc ont commencé à commettre des actes de violence envers la police et le public. Il y avait des gens qui se promenaient avec des pelles, des haches et d’autres outils de construction. Des individus allumaient aussi des feux d’artifice, les lançaient vers la police, ils les lançaient les uns vers les autres. a déclaré le chef Jeffrey Maddrey lors du deuxième briefing.

Kai Cenat et Fanum ont provoqué une émeute à Union Square à New York après avoir promis de distribuer gratuitement des PS5, des PC, des cartes-cadeaux, etc.

Des centaines de jeunes se sont rassemblés, entraînant des bagarres.

Le NYPD était sur place pour disperser la foule et a averti des perturbations des transports en commun et des retards de circulation. pic.twitter.com/qZhbM2MpOE

