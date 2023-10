Twitch Stories permet aux streamers de partager des publications de type Instagram

Twitch Stories permettra aux créateurs de partager de courtes publications de 48 heures pour leurs abonnés et abonnés. Photo: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket (Getty Images)

Les utilisateurs de Twitch peuvent commencer à recevoir des notifications push potentiellement ennuyeuses de leurs abonnements Twitch. Les streamers de l’application mobile de streaming ont désormais accès à la fonctionnalité Twitch Stories, permettant aux créateurs de partager du contenu court et de promouvoir leurs chaînes comme ils le peuvent sur Snapchat et Instagram.

Eduardo Fenili, chef de produit senior de Twitch a écrit dans un blog du lundi, l’onglet Histoires fonctionne de la même manière que sur les applications concurrentes. Le dernier mise à jour de la plateforme de streaming commencera à afficher une nouvelle étagère « Histoires » sur leur page « Suivant ». Là, les utilisateurs verront un flux de contenu des créateurs qu’ils suivent, comprenant des images, du texte et quelques clips de leurs flux. Les créateurs peuvent également ajouter des arrière-plans personnalisés à leurs histoires avec des toiles prédéfinies.

Les créateurs éligibles verront la nouvelle option « Histoires » lorsqu’ils cliqueront sur le bouton plus de leur compte Twitch. Les utilisateurs recevront désormais des notifications push chaque fois qu’un créateur abonné publie une nouvelle histoire. Les streamers Twitch pourront voir combien de personnes ont regardé ou réagi à leurs publications.

Dans l’ensemble, la fonctionnalité est essentiellement la même que sur Instagram. Chaque message expire après 48 heures et les utilisateurs peuvent réagir aux histoires avec des émoticônes. La principale différence réside dans la personne autorisée à les créer. La société a déclaré qu’elle limitait ceux qui peuvent créer des histoires aux streamers qui ont eu au moins un flux au cours des 30 derniers jours. Seuls les créateurs comptant au moins 30 abonnés ont la possibilité de créer des histoires sous-uniques exclusives à leur public payant, y compris des abonnements cadeaux. L’entreprise sous-entend que cela ajoute encore plus d’incitation pour que les utilisateurs s’abonnent, car c’est le seul moyen d’accéder au contenu de l’histoire sous-uniquement.

La fonctionnalité devrait être déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs d’ici la fin de la semaine et à l’avenir, en fonction de éligibilité des utilisateurs. La société a mentionné son intention de permettre aux créateurs de créer des histoires via des vidéos capturées sur leurs téléphones. Twitch travaille toujours sur d’autres fonctionnalités telles que les sondages et les mentions dans les messages.

Twitch d’abord mentionné il travaillait sur un format Stories en août pour créer du contenu éphémère. Fenili affirme que cette nouvelle fonctionnalité est utile pour les créateurs lorsqu’ils ont besoin de faire une annonce publique au cas où leur flux serait en retard ou s’ils souhaitent simplement partager quelque chose sur ce qui se passe dans leur vie.

La société a affirmé que tous les nouveaux contenus Stories devront toujours respecter les directives communautaires de la société. Les utilisateurs peuvent les signaler comme ils le feraient pour un flux régulier.

Instagram a arraché l’idée des Stories à Snapchat il y a sept ans. Depuis lors, Instagram, propriété de Meta, a dû ajouter un flux chronologique pour les Stories respecter la réglementation européenne. La nouvelle fonctionnalité de Twitch est actuellement réservée aux créateurs de contenu que les utilisateurs suivent, mais il pourrait arriver un moment où Twitch mette en place un flux d’histoires entièrement algorithmique de type « pour vous » pour les créateurs qui, selon la société, pourraient vous intéresser.