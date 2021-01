La plate-forme de diffusion en direct Twitch a déclaré qu’un emote populaire connu sous le nom de «PogChamp» serait supprimé du site après que l’homme réel derrière le mème ait été accusé de favoriser de nouvelles troubles lors d’une émeute au Capitole américain.

«Nous avons pris la décision de supprimer l’emote PogChamp suite aux déclarations du visage de l’emote encourageant de nouvelles violences après ce qui s’est passé dans le Capitole aujourd’hui,» a déclaré la plateforme dans un communiqué sur Twitter mercredi soir.

Nous voulons que le sentiment et l’utilisation de Pog perdurent – sa signification est beaucoup plus grande que la personne représentée ou l’image elle-même – et il a une grande place dans la culture Twitch. Cependant, nous ne pouvons pas en toute bonne conscience continuer à permettre l’utilisation de l’image.

L’annonce est intervenue après que Ryan « Gootecks ​​ » Gutierrez, un joueur de jeu vidéo professionnel dont l’expression faciale exagérée a inspiré le mème PogChamp, s’est rendu sur Twitter plus tôt mercredi pour demander s’il y en aurait d’autres. «Troubles civils» sur une femme qui a été mortellement abattue au milieu du chaos dans la capitale nationale.

Y aura-t-il des troubles civils pour la femme qui a été exécutée à l’intérieur du Capitole aujourd’hui ou #MAGAMartyr mourir en vain? La vidéo sera bientôt diffusée sur (vidéo de points interdits) et (vidéo de points de résistance) et cela semble assez horrible 😔 – gootecks ​​(@gootecks) 6 janvier 2021

Beaucoup sur le site – y compris les « partenaires » de Twitch ou les influenceurs sur la plate-forme – ont considéré les commentaires de Gutierrez comme une incitation à la violence, appelant l’entreprise à retirer le mème en utilisant son visage. Twitch était apparemment réceptif à l’idée, poursuivant le mouvement peu après que le tollé public ait éclaté.

alors @Tic en raison de cette belle déclaration … je pense que cette emote pogchamp doit être supprimée. pic.twitter.com/qQXrEEtIif – Zombaekillz (Elle / Elle) (@ZombaeKillz) 7 janvier 2021

Hey @Tic pouvons-nous supprimer PogChamp, nous n’en avons plus besoin, merci. https://t.co/Phqzw9O4f4 – GEEPM! 🌈 @ SCRUNGECRAFT SMP 1/9 (@GeeFrodo) 6 janvier 2021

Certains étaient moins enthousiasmés par la décision, un internaute ayant observé que les streamers Twitch qui « Soutenir BLM et Antifa » n’ont pas subi de répercussions similaires, malgré «Actions violentes passées» par des membres des deux organisations. D’autres utilisateurs ont noté que l’emote PogChamp était effectivement «Le visage de Twitch», remettre en question le mouvement pour le nettoyer en permanence du site.

Avant que je sois accusé de soutenir les émeutes, permettez-moi de dire que je ne le fais pas. Mais si vous voulez supprimer PogChamp sur les messages de Gootecks, vous devrez supprimer les streamers qui prennent en charge BLM et Antifa en raison de leurs organisations passées par des actions violentes … n’est-ce pas? Ouais, je le pensais – skyla (@FluteSaladDealR) 7 janvier 2021

pourquoi twitch a-t-il supprimé pogchamp yo c’est comme le visage de leur plate-forme – sean 🦋 (retiré) (@ redbirb21) 7 janvier 2021

Pourquoi Twitch a-t-il supprimé pogchamp simplement parce que son visage tapait du fuckshit sur Twitter? Liberté d’expression. Je ne dis pas que ce qu’il a fait était juste, j’essaie de dire qu’ils ont supprimé le visage de Twitch. La partie la plus célèbre de tout cela. J’ai même demandé à ma mère de dire des poggers. Pourquoi, Twitch? – Kaiza (@LateImpossible) 7 janvier 2021

Twitch, cependant, a dit que ce serait « Travaillez avec la communauté pour concevoir une nouvelle émoticône pour les moments les plus hype » sur la plate-forme, alors que des suggestions pour un remplaçant affluaient.

Pétition pour faire d’Etika le nouveau pogchamp en souvenir de sa mort et solidifier son importance pour la culture du streamer en général #JOYCONBOYZ pic.twitter.com/s4QvhLurAZ – Nekku (@Nekkubine) 7 janvier 2021

bien puisque pogchamp est parti je propose Schlatt pog pic.twitter.com/bqt7csdGCZ – "Ça venait de Dieu" (@ttechnosimpp) 7 janvier 2021

pogchamp annulé

retour à la tradition pic.twitter.com/WCGtJbXX4m – protaguniste (@zenmachinegun) 7 janvier 2021

Un rassemblement pour protester contre les résultats de la course à la présidentielle de 2020 a sombré dans la violence mercredi après-midi, voyant des centaines de partisans du président Donald Trump prendre d’assaut le Capitole américain, occuper les chambres et briser des fenêtres pendant plusieurs heures avant d’être expulsés par les forces de l’ordre. La manifestation chaotique a entraîné un déploiement complet de la Garde nationale de DC et un couvre-feu à 18 heures sur la ville, ainsi qu’une déclaration d’urgence dans la Virginie voisine, où le gouverneur Ralph Northam a également imposé un couvre-feu à certaines villes.

