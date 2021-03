La plate-forme de streaming Twitch est revenue à l’orthographe conventionnelle pour «femmes» après sa publication sur les réseaux sociaux saluant le «Mois de l’histoire de Womxn» – évitant tout «langage binaire de genre» – qui s’est retournée contre les critiques de tous côtés.

Bien que la société se soit adressée à Twitter lundi pour informer les utilisateurs que « Mars est le mois de l’histoire de Womxn, » en utilisant un style alternatif de « femmes » dans le but d’inclure des identités de genre non binaires, il a fait une volte-face brutale quelques heures plus tard, annonçant qu’il reviendrait à l’orthographe standard.

« Alors que nous voulions à l’origine utiliser un mot qui reconnaît les lacunes du langage binaire de genre, après avoir entendu directement de vous, y compris des membres de la communauté LGBTQIA + sur Twitch, nous utiliserons l’orthographe » femmes « à l’avenir, » a déclaré la plate-forme dans un tweet, ajoutant que la société était « encore à apprendre. »

Nous tenons à vous assurer que nous avons et continuerons de travailler avec la communauté LGBTQIA +. Nous apprenons toujours. Nos bonnes intentions n’équivalent pas toujours à un impact positif, mais nous nous engageons à nous développer à partir de ces expériences, à faire mieux et à nous assurer d’être inclusifs pour tous.

On ne sait pas ce qui a provoqué ce renversement soudain, mais le message initial de la société, désormais supprimé, a rapidement déclenché des réactions négatives, y compris de la part de ceux qui se sont identifiés comme transgenres. Certains ont fait valoir que peu se réfèrent à eux-mêmes comme « Womxn » et que le terme fait plutôt «La plupart des femmes trans se sentent altérées» plutôt qu’inclus.

Aussi sur rt.com « Je préfère être appelé ab ** ch »: Twitch rassemble les commentateurs dégoûtés par un tweet célébrant le « Mois de l’histoire de Womxn »

«Personne qui est une femme ne veut être appelé une femme, tout comme aucun Latinos ne veut être appelé Latinx. Les libéraux blancs savent ce qui est le mieux pour nous, « a écrit le trans YouTuber Blaire White, faisant référence à une autre tentative de dé-genderize les mots «Latino» et «Latina» favorisé par de nombreux progressistes américains.

Personne qui est une femme ne veut être appelé une femme, tout comme aucun Latinos ne veut être appelé Latinx. Les libéraux blancs savent ce qui est le mieux pour nous, tho ~ – Blaire White (@MsBlaireWhite) 1 mars 2021

Hé, Twitch. Nouveau partenaire ici! Je voulais écrire quelque chose de réfléchi pour expliquer pourquoi ce tweet était un peu raté, mais personne ne l’a dit mieux que @Liv_Agar – veuillez lire, comprendre et postuler! pic.twitter.com/RQieBTyWBR – Sanjati 🔮🎮 est un partenaire TWITCH! (@stefsanjati) 1 mars 2021

