Twitch, la plateforme de diffusion en direct populaire parmi les joueurs de jeux vidéo, a dévoilé mercredi de nouvelles directives visant à réprimer les comportements haineux et le harcèlement sexuel sur son site. Le site, qui appartient à Amazon, a déclaré qu’il avait élargi sa définition du harcèlement sexuel et séparé ces violations dans une nouvelle catégorie pour la première fois afin de pouvoir prendre plus de mesures à leur encontre. En vertu des nouvelles directives, Twitch interdira les commentaires obscènes ou répétés sur l’apparence physique de quiconque et expressément interdire l’envoi de liens non sollicités vers la nudité. La société a également déclaré qu’elle interdirait aux banderoles d’afficher le drapeau de bataille confédéré et qu’elle prendrait des mesures plus strictes contre ceux qui ciblent le statut d’immigration de quelqu’un. Les contrevenants pourraient recevoir des avertissements, des suspensions temporaires ou des interdictions permanentes de la plate-forme. Twitch a déclaré que les changements étaient ses mises à jour de politique les plus importantes en près de trois ans. Ils ont suivi un examen de près d’un an qui comprenait des consultations avec des streamers et des universitaires qui étudient la cyberintimidation, la diversité et l’inclusion, a déclaré la société. Les nouvelles normes entreront en vigueur en janvier.

«Nous devons nous assurer que quiconque se présente sur Twitch se sente en sécurité et confiant de pouvoir diffuser sans harcèlement», a déclaré Sara Clemens, directrice des opérations de Twitch, dans une interview. «Il y a des électeurs sur Twitch, en particulier des groupes minoritaires sous-représentés, qui subissent une quantité disproportionnée de harcèlement et d’abus en ligne.» Pendant des années, Twitch a été poursuivi par les revendications que les téléspectateurs pourraient facilement harceler les streamers avec des commentaires sexuellement explicites et des messages menaçants. Sur la plateforme, les gens peuvent se diffuser en jouant à des jeux vidéo ou simplement en parlant, et leur public peut interagir avec eux via un chat textuel en temps réel. La société a créé des politiques plus strictes en 2018, mais a été critiquée au cours de l’été après que des dizaines de joueurs et de streamers – pour la plupart des femmes – aient publiquement partagé qu’ils avaient été harcelés et agressés sexuellement par d’autres dans l’industrie du jeu, y compris sur Twitch. En juin, des streamers ont organisé une journée « Blackout Twitch», Lorsque certains se sont abstenus de diffuser sur la plateforme pour faire pression sur celle-ci pour qu’elle enquête et traite les accusations. L’entreprise a déclaré à l’époque qu’elle interdiction permanente contrevenants graves et améliorer sa gestion du harcèlement signalé. Le même mois, Twitch a suspendu temporairement la chaîne Twitch du président Trump pour «conduite haineuse». La chaîne avait diffusé ses rassemblements, qui comprenaient des commentaires selon lesquels le Mexique avait envoyé de la drogue, du crime et des violeurs par-delà la frontière, et qu’un «hombre très dur» avait fait irruption dans la maison d’une femme.