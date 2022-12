tWitch rappelé par les co-juges ‘SYTYCD’ et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ray Mickshaw / Fox / Everett Collection

Des juges célèbres de Donc tu penses pouvoir danser se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances suite au décès de Stephen “DJ tWitch” Patronqui a fait ses débuts à Hollywood dans l’émission de téléréalité et s’est suicidé le mardi 13 décembre à l’âge de 40 ans. Les hommages ont afflué de personnes comme Jo Jo Siwa, Paula Abdul, Léa Rémini, Maddie Ziegler et bien d’autres, car tWitch était non seulement un concurrent et un mentor sur SYTYCDmais il a aussi été le DJ résident pendant 8 ans sur le très populaire Spectacle d’Ellen DeGeneres.

JoJo, qui était assis à côté de tWitch dans le jury de la saison 17 de SYTYCD, a partagé un album photo déchirant sur son Instagram, où elle danse même avec lui sur une chanson de vacances dans un clip. “Mon cœur est plus que brisé.💔😭 twitch était un meilleur ami et un mentor non seulement pour moi mais pour TELLEMENT. Je n’oublierai jamais le temps que nous avons passé à travailler ensemble sur SYTYCD, il est devenu une telle lumière dans ma vie, quelqu’un que j’admire depuis ma naissance est devenu l’un de mes meilleurs amis. Mamans de danse alun a écrit. « Twitch a toujours eu le meilleur conseil. Nous avons eu TELLEMENT de rires, de sourires et même de pleurs ensemble. Je sais que tu es dans un meilleur endroit maintenant mais mec tu vas tous nous manquer l’enfer “

La chanteuse “Boomerang” a conclu en envoyant son amour à la famille de tWitch – sa femme Allison et les enfants weslie, Maddox et Zaïa – et faisant référence à une blague privée entre les deux. «Pour toujours, le papa de la danse du monde. Je t’aime frère.🙏🏼 RIP le légendaire Stephen Twitch Boss❤️ », a-t-elle signé.

Leah avait autant de place devant la génialité de tWich que JoJo, car l’actrice s’est également assise à côté de lui pendant qu’ils partageaient le jury. Sur son Instagram, elle a également partagé un adorable carrousel de clichés et de vidéos de son temps avec tWitch, dont l’un lui a montré comment garder le rythme en applaudissant. “tWitch a toujours été si gentil avec moi et tous ceux qui ont travaillé si dur dans les coulisses”, a écrit Leah. “tWitch était le gars qui jouait et interagissait avec ses fans dans le public pendant les pauses publicitaires, et il encourageait tous les concurrents lorsque les caméras ne tournaient pas.”

« Repose-toi bien, tWitch ; vous laisserez un grand trou dans de nombreux cœurs », a conclu Leah. “Mon cœur va à sa famille, à ses amis et aux nombreuses personnes qu’il a inspirées.”

Après avoir jugé les concurrents sur Idole américainePaula doit faire la même chose sur Donc tu penses pouvoir danser… et s’est lié d’amitié avec tWitch dans le processus. “Je suis dévastée d’apprendre la nouvelle du décès de Stephen “tWitch” Boss”, a posté Paula sur son compte Instagram. « tWitch saluait le monde chaque jour avec un beau sourire qui reflétait directement son beau cœur. Il était un phare de lumière et un véritable talent dont l’héritage et l’impact se perpétueront dans la communauté de la danse. Envoi de tant d’amour et de prières à sa belle épouse Allison et à leurs enfants. Qu’il repose en paix 🙏🏼🕊️”

Adam Shankman, qui était juge sur SYTYCD et a travaillé avec tWitch sur des projets de films, a également profité de son Instagram pour partager ses sentiments aux côtés d’un magnifique diaporama du défunt père et mari. “Nous avons vu et fait partie de tant de choses ensemble”, a écrit Adam. “Si vous glissez, voici une photo des tests de costumes #hairspray, etc… vous avez toujours été si spécial. De cette famille, à notre si vous pensez pouvoir danser en famille, à notre belle famille, à votre propre famille. Oui, c’était votre plus grand rôle : mari et père. Aussi, maintenant et pour toujours, cher ami. Le ciel est juste devenu un peu plus funky. Tu vas nous manquer à tous. 💔”

Mercredi, la police de Los Angeles Sergent Borihana Raconté HollywoodLa Vie que tWitch était mort d’un suicide dans un hôtel près de Los Angeles. “La mort du défunt a été jugée comme un suicide et aucun jeu déloyal n’a été impliqué”, a déclaré Borihana. Une autre source a également confirmé HollywoodLa Vie que tWitch est mort par suicide.

