Twitch, propriété d’Amazon, supprime les publicités antisyndicales poussées par la société mère après que les médias et les utilisateurs se sont plaints

Les publicités exhortant les travailleurs de l’Alabama à ne pas se syndiquer «n’auraient pas dû être autorisées», a déclaré la plate-forme de streaming Twitch, opposant sa société mère Amazon après qu’un média pro-syndical ait publié un article se plaignant des vidéos.

« Twitch n’autorise pas la publicité politique, et ces publicités n’auraient jamais dû être autorisées à être diffusées sur notre service, » la société a déclaré mercredi dans un communiqué, remerciant le «Communauté» pour les avoir portés à l’attention.

nouveau: Twitch dit avoir supprimé ces publicités de la plateforme "Twitch n’autorise pas la publicité politique, et ces publicités n’auraient jamais dû être autorisées à être diffusées sur notre service", un porte-parole de l’entreprise me dit https://t.co/WV4LTzJocJ – Rod Breslau (@Slasher) 25 février 2021

L’une des publicités, partagée sur Twitter par le journaliste et activiste Rod «Slasher» Breslau, montrait des employés disant «Nous avons tout ce dont nous avons besoin» et exhortez les autres employés d’Amazon à voter contre la syndicalisation, dans ce que de nombreuses réponses ont qualifié de « Vidéo d’otage » atmosphère.

Twitch aurait dû connaître ses propres règles, d’autant plus qu’elles appartiennent à Amazon, a déclaré un utilisateur répondant à Breslau. Un autre a souligné que les publicités étaient diffusées depuis un mois, car elles les voyaient « Depuis début février. »

More Perfect Union, un point de vente pro-syndical qui se présente comme «Des médias qui autonomisent les travailleurs», s’est félicité d’avoir signalé l’existence des publicités mardi et a envoyé au porte-parole en chef d’Amazon, Jay Carney, une liste de questions auxquelles ils souhaitaient toujours obtenir une réponse.

.@JayCarney, répond s’il te plait: – Comment Amazon a-t-il pu enfreindre les règles publicitaires de Twitch?

– Le personnel d’Amazon a-t-il dirigé ces publicités pour qu’elles soient diffusées?

– Quels utilisateurs Twitch les publicités ont-elles ciblées? Carney n’a * jamais * parlé publiquement de la campagne syndicale en Alabama ou de l’extraordinaire campagne antisyndicale d’Amazon. https://t.co/l8tZqCQEan – Union plus parfaite (@MorePerfectUS) 25 février 2021

MPU est le même point de vente qui a rapporté la semaine dernière qu’Amazon avait fait pression sur les autorités locales de Bessemer, en Alabama, pour qu’elles modifient l’heure des feux de signalisation à l’extérieur de leur complexe d’entrepôts afin de contrecarrer les organisateurs syndicaux.

Plus de 5 800 personnes travaillent dans le complexe Amazon à Bessemer. La société, détenue par le multimillionnaire Jeff Bezos, a mené une campagne massive ces derniers mois pour contrer les efforts de syndicalisation de cette main-d’œuvre. En janvier, Amazon a même fait appel à un régulateur fédéral pour qu’il reporte le vote de la main-d’œuvre, affirmant que les bulletins de vote par correspondance avaient «Défauts graves et systémiques» et que le vote en personne était nécessaire pour un « valide et juste » élection.

C’est exactement le contraire de la position prise par le Washington Post, propriété de Bezos, lors des élections présidentielles et législatives de 2020 aux États-Unis.

Aussi sur rt.com L’ironie rencontre l’hypocrisie? En ce qui concerne le vote UNION, Amazon soutient que les votes en personne sont cruciaux pour des élections valables et équitables

Twitch, une plate-forme de streaming populaire auprès des joueurs vidéo, a été achetée par Amazon pour 970 millions de dollars de remise en argent en 2014. Ce n’est pas la première fois qu’elle a retiré des publicités en raison de la pression du public – en juillet dernier, ils ont supprimé les publicités de l’armée américaine, après Les militants pour la justice sociale se sont plaints que leur cadeau de manette Xbox était « frauduleux » – mais c’est la première fois que les publicités récupérées appartenaient à leur propre société mère.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!