Twitch présente un nouveau programme de grève dépréciative

Twitch change la façon dont il applique ses règles communautaires. une annonce publiée sur son site WebTwitch a annoncé qu’il introduirait une nouvelle stratégie d’application de la loi dans laquelle les avertissements pour certaines infractions diminueront au fil du temps, les utilisateurs recevront plus d’informations concernant leurs avertissements et pourront suivre des cours de formation pour réduire la gravité des mesures d’application. Dans une interview avec Le VergeRob Lewington, vice-président des opérations de sécurité de Twitch, et Kristen Murdock, directrice des risques et des réponses en matière de sécurité, ont parlé du nouveau programme et de ce que cela signifie pour la modération des communautés sur Twitch.

Selon Lewington, la sécurité est la priorité absolue de Twitch. Il a déclaré que Twitch héberge plus de 105 millions d’utilisateurs par mois avec 1,3 trillion de minutes de contenu visionnées. Mais ces chiffres énormes, combinés à l’âge de Twitch et à sa popularité en tant que destination de diffusion en direct, ont créé des défis uniques dans la manière dont la plateforme punit les personnes qui enfreignent ses règles.

Actuellement, lorsqu’un streamer enfreint l’une des règles de la communauté de Twitch, il reçoit une sanction telle qu’un avertissement ou une suspension, qui est ensuite comptabilisée à son encontre sous la forme d’un avertissement. Après un certain nombre d’avertissements, le compte de ce streamer peut être suspendu indéfiniment. « Nous avons des gens sur Twitch depuis longtemps qui ont fait l’objet de sanctions par le passé, mais elles n’expirent pas avec le temps », a déclaré Lewington.[This current system] « C’est punitif pour les gens qui sont sur Twitch depuis plus longtemps et ce n’est pas ce que nous voulons faire. »

Dans ce nouveau système, les avertissements pour les infractions de « faible gravité » expireront après un certain temps. Bien que la nudité accidentelle ait été citée comme exemple, Twitch n’a pas fourni de liste exhaustive de ce que sont les infractions de « faible gravité » ni de combien de temps il faudrait pour qu’elles expirent. « C’est encore en cours de travail », a déclaré Lewington. « Nous sommes encore en train de déterminer les délais exacts. » Il a cependant déclaré que les avertissements pour les infractions de haute gravité (incidents liés à la sécurité des enfants, au terrorisme ou à une conduite haineuse) ne diminueront jamais.

En plus de l’expiration des avertissements, Twitch proposera désormais davantage d’informations aux utilisateurs en cas de violation. À partir de l’année prochaine, Twitch fournira le message de discussion ou le clip pertinent pour expliquer pourquoi une mesure d’application a été prise. Selon Lewington, fournir ces informations aidera les utilisateurs à mieux comprendre ce qu’ils ont fait de mal tout en leur donnant les outils dont ils pourraient avoir besoin s’ils souhaitent déposer un recours.

La dernière partie de la nouvelle stratégie de Twitch consiste à proposer aux utilisateurs des cours de formation en cas de violation. À titre d’exemple, Murdock a décrit une situation dans laquelle une personne qui avait reçu une sanction pour conduite haineuse a pu réduire la durée de sa suspension parce qu’elle avait suivi un cours de formation et un questionnaire pertinents.

Murdock a déclaré que Twitch avait travaillé avec l’Anti-Defamation League et d’autres experts extérieurs pour développer ces cours et questionnaires sur des sujets tels que les comportements haineux, le contenu sexuel et les jeux d’argent. Leur objectif est de créer un message cohérent pour les streamers et les modérateurs sur les actions qui constitueront une violation.

Prise dans son ensemble, cette nouvelle stratégie représente une volonté de Twitch de garantir la sécurité de ses communautés tout en permettant aux membres qui ont commis des erreurs d’apprendre et de grandir grâce à leur expérience.

