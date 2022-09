Twitch pour interdire les diffusions en direct de jeux sans licence après un contrecoup. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Le 20 septembre, Twitch s’est adressé à Twitter pour publier une déclaration sur la mise à jour de ses politiques de jeu. La plate-forme a l’intention d’interdire la diffusion en continu de certains sites de jeu cryptographiques.

“Le contenu de jeu sur Twitch a été un grand sujet de discussion dans la communauté, et quelque chose que nous avons activement examiné depuis notre dernière mise à jour de la politique dans ce domaine. Bien que nous interdisions de partager des liens ou des codes de parrainage vers tous les sites qui incluent des machines à sous, de la roulette ou des jeux de dés, nous avons vu certaines personnes contourner ces règles et exposer notre communauté à des dommages potentiels », Twitch, via Twitter.

Nous ferons donc une mise à jour de la politique le 18 octobre pour interdire la diffusion en continu de sites de jeux d’argent qui incluent des machines à sous, des jeux de roulette ou de dés qui ne sont pas autorisés aux États-Unis ou dans d’autres juridictions qui offrent une protection suffisante des consommateurs, Twitch, via Twitter. Les sites que Twitch interdira de diffuser incluent Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com et Roobet.com. Twitch a également déclaré qu’il “pourrait en identifier d’autres à mesure que nous avançons”. Nous continuerons d’autoriser les sites Web axés sur les paris sportifs, les sports fantastiques et le poker, Twitch, via Twitter. Le changement de politique intervient après que certains des meilleurs streamers de Twitch ont déclaré qu’ils abandonneraient la plate-forme si Twitch ne mettait pas à jour sa politique concernant les flux de jeu.

Technologie