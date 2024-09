Twitch n’est rien sans sa communauté

J’ai passé ce week-end à la Twitchcon 2024 à San Diego, et une chose est apparue clairement : la communauté Twitch fait avancer la plateforme. Avec un discours du PDG de Twitch, Dan Clancy, une longue discussion avec la responsable de la communauté, Mary Kish, et des discussions avec d’autres dirigeants d’entreprise et des streamers à succès, une chose est restée constante tout au long de l’événement : ils se soucient vraiment de leur communauté et veulent la voir prospérer.

En matière de streaming et de création de contenu, je me suis souvent demandé : « Pourquoi Twitch ? » Il fut un temps où j’aspirais à diffuser en continu. J’avais du succès (plus ou moins) sur Mixer, mais j’ai perdu cette audience et j’ai été obligé de passer à Twitch. Je me souviens avoir diffusé en continu devant un ou deux spectateurs (et oui, ma mère était l’un d’eux) pendant des semaines, ce qui ne m’a laissé que découragé. À l’époque, les options étaient limitées et je ne voulais pas recommencer une troisième fois, alors j’ai abandonné.

La découvrabilité est ce dont j’entends le plus de plaintes sur Twitch. Ils ne mettent jamais les petits streamers en avant ; personne ne vous verra jamais. Même si cela semble toujours vrai, après avoir assisté à la Twitchcon 2024, j’ai réalisé que c’est parce que la « découvrabilité » n’est pas ce sur quoi Twitch compte pour aider les streamers à réussir. La communauté est primordiale, et vous devez en faire partie pour vous faire avancer.

Mary Kish, responsable de la communauté Twitch

Nous avons reçu de nombreux conseils sur la façon d’utiliser votre communauté et la plateforme pour devenir un streamer plus reconnu, et la responsable de la communauté Mary Kish, qui est elle-même une streameuse avec plus de 20 mille abonnés— avait des choses à dire sur la façon dont les téléspectateurs d’un streamer aident à construire sa plateforme,

« Twitch est avant tout un moyen d’interagir avec la communauté. Les moments les plus intéressants se produisent lorsqu’un membre de la communauté fait quelque chose et que le streamer réagit. Vous le verrez souvent avec n’importe quel streamer qui reçoit 50 cadeaux et qui panique parce qu’il vient de recevoir cette opportunité incroyable ou parce qu’il fait une erreur et le chat dit que vous avez fait une grosse erreur et ils se moquent de lui. »

Kish a ensuite souligné comment les spectateurs peuvent guider l’ambiance générale d’un stream : « Le chat peut contrôler, le chat peut offrir, le chat peut donner et le chat peut reprendre. » Nous avons également beaucoup entendu parler de la façon dont la communauté, à la fois les streamers et les spectateurs, détermine les tendances et propulse la plateforme au-delà d’un simple endroit où les gens peuvent jouer et regarder des jeux vidéo.

« Certains ne penseraient probablement pas à Netflix comme à un concurrent, mais tout ce que vous faites pour passer votre temps libre et vous amuser quand vous ne travaillez pas est en compétition pour votre temps précieux. La particularité de Twitch est que vous ne regardez pas réellement de divertissement ; vous en faites partie. Vous êtes impliqué, vous pouvez réellement le modifier de manière dynamique, vous pouvez l’influencer, vous étiez là. »

La streameuse de cosplay Stella Chu (StellaChuu sur les réseaux sociaux) a plus de 35 000 abonnés sur Twitchun autre 608k sur TikTok et 243k sur YouTube. Elle nous a parlé à Twitchcon de ce que sa communauté représente pour elle en tant qu’artiste et de ce qu’elle ressent : « J’adore ma communauté. Ils sont si gentils avec moi… Je me sens vraiment bénie que tout le monde soit toujours cool et détendu, et ils me comprennent. Ils ne me comprennent jamais mal. Ils me comprennent tout simplement. J’ai l’impression d’être vue sur Internet tout le temps. »

Chu a également évoqué un point dont la directrice marketing Rachel Delphin nous a parlé : la plateforme offre aux streamers et aux spectateurs un espace où occuper de l’espace en ligne et lors d’événements comme Twitchcon : « C’est un endroit formidable pour se connecter. Je dirais que notre produit est une communauté, n’est-ce pas ? Ce que nous créons, c’est ce sentiment d’appartenance, ce sentiment de communauté qui est si universel. Et donc, IRL est un très bon ajout à toute la construction de communauté qui se produit en ligne chaque jour. Et c’est très amusant ! »

Crédit photo : Stella Chu

Ce n’est pas seulement en construisant une communauté que les streamers réussiront sur Twitch, mais aussi en tant que plateforme. Lors de la cérémonie d’ouverture de la Twitchcon 2024, Dan Clancy est monté sur scène pour répondre directement aux préoccupations de la communauté. Il a même reconnu à quel point ils étaient mécontents de la nouvelle application, ce qui est généralement un point sur lequel un PDG se pavane. Kish a commenté la participation de Clancy à la communauté, à quel point ses interactions sont uniques et pourquoi cela est essentiel au succès de la plateforme,

« Dan Clancy, notre PDG, est un fervent défenseur de la communication et de la transparence. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque nous prenons une décision, nous devons vraiment la communiquer en direct afin que le chat puisse voir les décisions que nous prenons et nous poser des questions en direct auxquelles nos dirigeants doivent répondre. Ils devraient pouvoir le faire, n’est-ce pas ? Ce sont eux qui ont pris les décisions. Ils devraient pouvoir le faire. »

Elle a également expliqué comment Clancy souhaite aborder les problèmes de front : « Nous sommes sur Twitch, nous devrions utiliser Twitch. Ce n’est pas si fou que ça, n’est-ce pas ? Donc, utiliser Twitch et laisser les gens nous parler et entendre nos réponses en temps réel. Elles ne sont pas scénarisées. Dan répond à ces questions. C’est vraiment surréaliste que même lorsqu’ils écrivent des questions piquantes, Dan dise : « Je vais y répondre. Je m’en fiche. » Il est donc plutôt pour, et moi aussi. C’est sympa de le voir dire en gros : « Si tu es en colère, je veux savoir pourquoi. Si tu es confus, je veux régler le problème. »

Au cours de cette même keynote, Clancy a évoqué de meilleures intégrations avec TikTok et YouTube. On pourrait penser que l’exclusivité de la plateforme serait préférable, mais la plateforme a fini par bénéficier des personnes que ses streamers attirent d’autres plateformes. Delphine a expliqué comment les streamers utilisent plusieurs plateformes :

« C’est vraiment génial pour les créateurs et, en fin de compte, pour Twitch. Je dirais probablement que tous les créateurs de Twitch, même si Twitch est leur principal service sur lequel ils créent leur contenu, utilisent tous des services pour promouvoir leur contenu, promouvoir leur chaîne et tenir leur communauté informée et connectée. Et donc, plus nous pouvons faire pour faciliter cela, mieux ce sera pour eux et, avant tout, pour Twitch. »

Dan Clancy, PDG de Twitch

Delphin a également évoqué l’importance de la communauté dans la création de tendances et la manière dont elle détermine les événements et les rencontres qui se déroulent lors d’événements comme Twitchcon ou d’autres événements promotionnels tout au long de l’année : « Nous savons que nous sommes de grandes communautés. Nous savons qu’il existe de nouvelles grandes communautés, donc cela alimentera nos décisions, comme le type de rencontres communautaires que nous devrions organiser. Nous recevons également beaucoup de commentaires de la communauté, donc c’est relativement facile pour nous d’en tenir compte. »

« Twitch ne compte pas sur les algorithmes et la chance pour gagner des abonnés et réussir. Il compte sur les gens qui streament et sur les communautés qu’il crée. »

Elle a également décrit comment les commentaires de la communauté aident à façonner les événements futurs après un événement comme Twitchcon : « Après un événement comme celui-ci, nous nous disons : « Hé, y a-t-il quelque chose que nous avons oublié ? Y a-t-il une communauté que nous n’avons pas sentie présente ? » Nous pouvons absolument, nous allons très rapidement essayer d’intégrer ce genre de demandes la prochaine fois. Et puis nous lançons un appel à contenu. Une grande partie du contenu produit est hébergé par les créateurs eux-mêmes. Et cela nous aide également à nous orienter en termes de tendances, de ce dont la communauté veut parler, et nous donne un très bon ensemble d’informations. »

En quittant Twitchcon 2024, j’ai beaucoup appris sur le fonctionnement de la plateforme pour sa communauté. Twitch ne compte pas sur les algorithmes et la chance pour gagner des abonnés et rester performant. Il compte sur les personnes qui streament et sur les communautés qu’il crée. Twitch est un endroit où sa communauté dicte les tendances et la façon dont la plateforme se développe, et Twitchcon 2024 l’a rendu d’autant plus évident.