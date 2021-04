Quelle est la plus grande surprise politique de 2021? Ce ne sont pas les victoires bouleversées des démocrates en Géorgie, renversant le Sénat en leur faveur. Pas le virage à gauche du président Biden. Que diriez-vous du fait qu’après avoir été expulsé de Twitter et Facebook, l’ancien président Donald Trump a quasiment tout simplement … disparu. Il n’a pas lancé sa propre entreprise de médias sociaux, comme certains observateurs proches le pensaient, et il n’a pas organisé de bataille publique majeure pour que ses comptes soient rétablis. Il s’est retiré tranquillement (pour l’instant) à Mar-a-Lago. Soyez honnête: avez-vous déjà pensé que cela arriverait? Pourtant, le comportement d’un homme – aussi célèbre soit-il, aussi redoutable soit-il un troll – ne détermine pas le comportement des autres. Et alors que Twitter, Facebook et d’autres plates-formes ont réprimé la désinformation, les plus jeunes et plus vifs pourvoyeurs d’Internet de théories du complot d’extrême droite se sont déplacés ailleurs. Une plate-forme qui les a particulièrement attirés est Twitch, un site vidéo de diffusion en direct appartenant à Amazon que notre journaliste technique Kellen Browning décrit dans un article récent comme «une nouvelle base d’opérations grand public pour de nombreux influenceurs d’extrême droite». Beaucoup ont été attirés par Twitch en partie parce qu’il permet aux diffuseurs d’accepter des dons sur la plate-forme pendant qu’ils diffusent.

Pour avoir une idée de la popularité de Twitch parmi les commentateurs d’extrême droite – et pourquoi – j’ai parlé à Kellen de son article. Voici ce qu’il avait à dire. Salut Kellen. Ainsi, vous écrivez que, alors que de nombreuses plateformes de médias sociaux ont réprimé les discours de haine et la désinformation autour des élections de 2020, un certain nombre de créateurs de contenu d’extrême droite sont passés à Twitch. Qu’est-ce qui les attirait dans la plateforme? En un sens, c’était attrayant simplement parce que c’était l’une des rares plates-formes grand public qui leur restaient après avoir été exclues d’endroits comme Twitter et YouTube. Mais aussi, Twitch attire chaque jour des millions de personnes sur le site, dont beaucoup sont des jeunes hommes, afin qu’ils puissent attirer un public beaucoup plus large que sur des sites marginaux plus petits. Je ne sais pas si certains s’attendaient à ce qu’ils rapportent des milliers de dollars lors de leur première adhésion, mais je suis sûr que cela ne fait pas de mal non plus. Twitch permet à ses streamers d’être payés facilement via le site ou de créer des liens vers des sites Web externes et des services de paiement. Sur des sites comme Twitter, les membres de l’extrême droite devraient se constituer un public et diffuser de la propagande pour intéresser les gens, puis les diriger vers un autre endroit où ils pourraient donner de l’argent. Sur Twitch, ils peuvent faire les deux à la fois. Une préoccupation majeure parmi ceux qui étudient la désinformation dans les médias sociaux est que la voix la plus forte retient souvent le plus l’attention – pas nécessairement une bonne chose pour le débat civil. Dans le cas des utilisateurs d’extrême droite de Twitch, voyons-nous une corrélation entre le caractère extravagant des affirmations des gens et le montant d’argent que les diffuseurs rapportent?

Absolument. Parce que les gens sont investis dans les conspirations toujours croissantes et dans le soutien des personnes qui les propagent, ils sont incités à revenir pour en savoir plus et continuer à s’abonner et à faire des dons. Je vais partager une citation de Joan Donovan, un chercheur de l’Université Harvard avec qui j’ai parlé pour cet article. Elle a dit que le public peut parfois avoir un effet négatif sur les créateurs de contenu, car ils continuent de demander des mensonges plus sauvages et des idées plus folles pour faire avancer l’histoire qu’ils sont en train de raconter. Le créateur ressent donc le besoin de continuer à élever la barre. «C’est un phénomène vraiment difficile à observer», a-t-elle déclaré. « Vous trouvez des gens qui dépendent désormais financièrement de la création quotidienne de nouveaux contenus qui sont en quelque sorte plus salaces, plus incitants, plus haineux que la veille afin de rivaliser avec d’autres créateurs de contenu qui arrivent maintenant dans cet espace. » L’année dernière, Twitch a en fait pris la tête de la modération des messages publics du président Donald Trump, le suspendant temporairement pour «conduite haineuse» bien avant que Twitter et Facebook ne l’expulsent de leurs plateformes. Mais maintenant, Twitch héberge en fait un certain nombre de créateurs qui ne sont plus les bienvenus sur ces réseaux sociaux. Twitch n’a pas établi de politique claire sur la désinformation, alors comment modère-t-il le contenu ces jours-ci? C’est une bonne question, surtout parce que Twitch a été si clair que ce n’est «pas une plate-forme de liberté d’expression», selon son directeur général, Emmett Shear. Je sais que Twitch travaille sur une politique de désinformation. En l’absence de cela, le service utilise sa politique de «conduite haineuse», qui est assez large, et a récemment déployé une nouvelle politique qui lui permet de prendre des mesures contre les personnes qui commettent des violences ou des crimes dans la vie réelle, ou sont membres de groupes haineux. Malgré toute cette modération, des dizaines de ces chaînes sont toujours en ligne. Twitch a des algorithmes qui peuvent filtrer le langage inapproprié dans les discussions des streamers, et les streams ont également des modérateurs humains, mais Twitch compte toujours sur les utilisateurs et les streamers pour signaler les fautes. De plus, la nature en direct, spontanée et éphémère des flux Twitch les rend probablement plus difficiles à contrôler que quelque chose comme Twitter (et, comme Twitch me l’a fait remarquer, ces qualités rendent également la désinformation diffusée sur Twitch moins susceptible de devenir virale).