Twitch interdit plusieurs streamers arabes pour « conduite haineuse »

La plateforme de streaming Twitch a interdit plusieurs streamers arabes de premier plan lors d’un panel qui a eu lieu à la TwitchCon le mois dernier. Les streamers interdits incluent CapriSunnPapi, Fr0gan, Billet Raffoul, DenimsTVet Vio (qui n’est pas arabe), qui ont tous participé à un panel diffusé en direct au cours de la deuxième journée de la TwitchCon de San Diego, appelé « Rating Streamers », où ils ont placé des personnalités populaires de Twitch sur une liste de personnes pouvant ou non dire « habibi », le mot arabe pour « ami » ou « bien-aimé ».

Les interdictions de 30 jours ont été imposées apparemment simultanément et sont intervenues après des jours de dialogue sur les réseaux sociaux accusant plusieurs streamers Twitch arabes et pro-palestiniens d’être antisémites. UN clip de Fr0gan disant qu’elle « espérait » que les soldats américains souffraient du SSPT lors d’une diffusion en direct a été partagé sur X (anciennement Twitter) et Reddit et commenté par YouTuber Ethan Klein et Steven Kenneth Bonnell II, alias Destiny.

Le 20 octobre, Fr0gan a présenté ses excuses sur X, en écrivant :

L’armée américaine a commis certains des crimes contre l’humanité les plus horribles de l’ère moderne dans des pays comme l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, le Liban et la Palestine. Ma colère est dirigée contre les individus qui défendent actuellement ces crimes de guerre comme s’ils avaient « libéré » mon peuple. c’est horrible et dégoûtant. le début du clip était mal rédigé et je m’en excuse. Je précise ensuite dans le clip que je ne parle pas de « tous » les militaires, mais spécifiquement de ceux qui n’ont aucun remords. ce que j’ai dit était par frustration car ils bombardent actuellement ma famille au nom de la « libération ». Je me rends compte que souhaiter du mal aux gens n’est pas la meilleure façon de parler de ces problèmes et que j’aurais pu aborder ces sujets de manière plus sensible.

Cependant, il semble que Fr0gan n’ait pas été bannie pour ce qu’elle a dit lors de son stream le plus récent, mais plutôt pour le panel Rating Streamers du 21 septembre. Au cours du panel en question, les streamers ont utilisé un mème Internet populaire appelé tier list, dans lequel les meilleurs du niveau est le « meilleur » ou, dans ce cas, la personne pour qui l’utilisation de « habibi » est la plus acceptable et le bas était le moins acceptable. Lors du panel de la TwitchCon, les niveaux étaient intitulés « Codé arabe, demande la permission, pense que c’est une insulte et aime Sabra », une référence à Sabra Hummus, une marque populaire de houmous fabriquée aux États-Unis. La VOD de toute la deuxième journée de la TwitchCon (au moment de la diffusion de Rating Streamers) a été supprimée de la chaîne GivePlz Twitch, qui héberge toutes les vidéos de la TwitchCon. La vidéo est toujours disponible sur la page YouTube d’Ayyrabs.

Fr0gan, Capri et Raffoul sont tous arabes (Fr0gan est musulman, Raffoul est juif et Capri est chrétien) et animent ensemble un podcast intitulé Ayyrabs. DenimsTV est une femme arabe et Vio est du Moyen-Orient. Deux autres streamers qui ont brièvement participé au panel n’étaient ni arabes ni moyen-orientaux. Ils n’étaient pas interdits au moment de la publication.

Le 19 octobre, Klein a publié une vidéo sur YouTube intitulée « Twitch a un problème majeur » dans lequel il a déclaré que ce panel était « plutôt bon pour les Arabes, mauvais pour les Juifs », parce que Sabra est une « marque de houmous très populaire » en Israël qui fait « l’objet de [a] boycott pro-palestinien. Il a également partagé un extrait du panel dans lequel Denims dit en plaisantant que Klein méritait sa propre catégorie de « sioniste ». Puis, en direct sur YouTube aujourd’huile 20 octobre, Klein a discuté de Fr0gan, de la « Tier List », du PDG de Twitch, Dan Clancy, et de Hasan « Hasanabi » Piker, un autre streamer politique réputé qui animait une émission avec Klein avant que les deux ne se disputent. Le livestream était intitulé « Dan Clancy doit démissionner en tant que PDG de Twitch ».

La vague d’interdiction (qui semblait également inclure une interdiction permanente et sans rapport du streamer populaire Sneako) s’est produit pendant que Klein diffusait. « Interdiction de 30 jours pour avoir dit que des gens aiment le houmous au fond du tonneau, mais d’autres personnes ont droit à 2 SEMAINES pour avoir plaidé en faveur du génocide des Palestiniens. j’ai compris, » Fr0gan posté sur X après l’annonce des interdictions, faisant référence à Twitch interdit le streamer Zack « Asmongold » Hoyt pendant 14 jours après avoir déclaré que les musulmans venaient d’une « culture inférieure » et qu’il « ne va pas pleurer une putain de rivière alors que des gens qui ont un génocide inscrit dans leurs lois sont en train d’être génocidés » lors d’un récent stream.

Capri a également réagi à son interdictionécrivant : « Ngl, je vais prendre quelques jours de congé et je retourne vivre et classer le houmous juste pour prouver quelque chose. #houmousgate» sur X.

Avant l’interdiction mais pendant le feu du dialogue en ligne sur l’antisémitisme présumé du panel, Raffoul, qui est juif, a écrit sur X« Ces connards sont tellement antisémites que c’est moi qui ai fait la liste de ‘qui peut dire habibi’ et ils essaient de faire croire que ‘Frogan classe les gens de l’Arabe au Juif’ garde les Juifs hors de votre putain de bouche. »

Le 21 octobre, le Ligue Anti-Diffamation (ADL) partagée sur X qu’il avait parlé avec le personnel de Twitch « après avoir pris connaissance de plusieurs incidents préoccupants sur la plateforme de médias sociaux et/ou impliquant des streamers Twitch au cours de la semaine dernière ».

«Nous apprécions @Tic prendre la bonne décision de suspendre définitivement le streamer Frogan pour avoir abusé de sa plateforme et du @TwitchCon événement pour répandre du vitriol antisémite en cette période d’intense appréhension pour la communauté juive », a publié le compte officiel de l’ADL dans un fil de discussion. « @Tic doivent tirer les leçons de cette situation et améliorer la manière dont ils abordent l’antisémitisme et la haine sur leur plateforme, ce qui constitue un défi permanent et important.

On ne sait pas pourquoi Twitch a choisi d’interdire un panel qui a eu lieu il y a un mois, dont la société était au courant du contenu, Kotaku a confirmé. Lors de la TwitchCon 2024, la société a souligné que la plateforme n’était « pas un endroit pour des comportements haineux » après avoir annoncé de nouveaux changements et avancées à ses politiques d’interdiction.

Kotaku a contacté l’ADL et Twitch pour commentaires et mettra à jour cette histoire en conséquence.

