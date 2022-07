Twitch Fame doit-il venir avec un harceleur?

Il avait envoyé à Mme Siragusa, 28 ans, des messages troublants pendant des mois et avait déclaré en ligne qu’il avait vendu sa maison et ses biens en Estonie pour voler à l’autre bout du monde pour la retrouver.

Le visiteur indésirable a frappé à la porte d’entrée de Kaitlyn Siragusa et a regardé par les fenêtres de sa maison à la périphérie de Houston. Comme elle ne répondait pas, il se dirigea vers l’arrière de sa maison et y agita une poignée de porte.

L’homme était l’un des cinq millions d’abonnés de Mme Siragusa sur Twitch, où elle se fait appeler Amouranth. Elle a appelé la police, qui est finalement venue et l’a arrêté. L’incident était terrifiant, a-t-elle dit, mais ce n’était pas la première fois qu’elle était confrontée à ce qui va de plus en plus de pair avec le fait d’être une streameuse de haut niveau sur Twitch : le harcèlement et le harcèlement.