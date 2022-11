Twitch étend ses mesures pour contrecarrer les prédateurs d’enfants

Tic a déclaré mardi qu’il mettait en œuvre une série de nouvelles garanties pour lutter contre le toilettage des enfants sur sa plateforme de streaming. Dans un article de blog, le société a annoncé le déploiement des “exigences de vérification téléphonique obligatoires” pour empêcher les utilisateurs de moins de 13 ans d’ouvrir des comptes. Il vise à empêcher les mineurs de partager des contenus à risque et à réprimer les prédateurs d’enfants qui cherchent à nuire et à exploiter les enfants.

En plus d’intensifier ses efforts pour empêcher les jeunes utilisateurs de rejoindre la plate-forme ou de diffuser en direct, Twitch met à jour les outils de son personnel pour donner la priorité aux incidents signalés impliquant des enfants de moins de 13 ans. Pour surveiller les comportements prédateurs, le service a désactivé l’utilisation de certains termes de recherche et mis à jour le paramètres de confidentialité sur sa fonction de messagerie Whispers. Son acquisition de Spirit AI, un outil de traitement du langage, l’aidera davantage à trouver et à suivre les messages écrits nuisibles. Et Twitch a également élargi ses collaborations avec des partenaires chargés de l’application de la loi et des organisations qui s’efforcent d’identifier et de prévenir la mise en danger des enfants en ligne.

Twitch a noté qu’il ne peut pas partager l’intégralité de sa stratégie afin d’empêcher les mauvais acteurs d’esquiver ses garanties. Mais la société a cité son article de septembre qui traitait des menaces de toilettage des enfants et de son travail en cours pour fermer cela sur la plate-forme. La déclaration faisait suite à une Rapport Bloomberg qui a trouvé près de 2 000 comptes de prédateurs présumés qui suivaient des enfants. Dans certains cas, les utilisateurs ont exhorté les enfants à commettre des actes vulgaires dans les diffusions en direct.