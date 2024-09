Twitch apporte des changements importants aux avertissements et aux bannissements

Principaux points à retenir Twitch sera plus transparent sur les bannissements et les avertissements, montrant aux utilisateurs et aux streamers exactement ce qui a conduit à la violation.

Les streamers de longue date verront leurs avertissements expirer afin d’éviter que des infractions mineures ne mettent leurs comptes en danger.

Les changements commenceront début 2025, les streamers espérant une mise en œuvre plus précoce pour améliorer leur expérience.







Tic Twitch a annoncé qu’elle allait apporter quelques modifications à la manière dont fonctionnent les avertissements et les bannissements sur son site de streaming. Ce changement fait suite à de nombreuses demandes de streamers et de spectateurs pour rendre le processus de bannissement plus transparent sur Twitch.

Il peut être difficile d’éviter les bannissements et les avertissements sur Twitch. En théorie, il suffit de suivre les règles, mais Twitch a la réputation d’émettre des bannissements et des avertissements pour des raisons que les streamers ne comprennent pas. Twitch les informe simplement qu’ils ont fait quelque chose qui a conduit à un avertissement sur leur compte, ce qui rend difficile de s’assurer que le problème ne se reproduise pas.





Pendant TwitchConla société de streaming a révélé qu’elle allait apporter quelques changements qui devraient améliorer le processus pour les deux parties de l’équation. La société a annoncé que pour le chat, ceux qui enfreignent les règles recevront un extrait de l’endroit exact où la violation s’est produite dans l’e-mail de l’utilisateur et les notifications du portail d’appel. Plus tard, la société fera de même pour les flux vidéo eux-mêmes. Les streamers qui enfreignent les règles verront un extrait de l’endroit où la violation s’est produite, afin qu’ils sachent exactement ce qui a déclenché l’interdiction de Twitch et puissent éviter de recommencer. Les deux types d’avertissements donneront également aux utilisateurs la possibilité de faire appel.









Twitch modifie son système de strike

En plus d’être plus transparente sur les erreurs commises par les utilisateurs et les streamers pour s’attirer les foudres de Twitch, l’entreprise ajuste également le fonctionnement de ses sanctions. Twitch note que les streamers de longue date peuvent souvent voir leur compte mis en danger par des infractions mineures en raison des sanctions antérieures conservées dans un dossier permanent. En théorie, un compte pourrait passer des années sans avoir de problèmes, pour ensuite se voir bannir pour un problème mineur. À l’avenir, Twitch récompensera le bon comportement en permettant aux sanctions d’expirer et d’être supprimées du dossier d’un streamer. Cependant, les suspensions continueront d’être prononcées pour ceux qui commettent des infractions de plus haut niveau.

Twitch a déclaré que la nouvelle période d’expiration des avertissements commencerait début 2025. Cependant, Twitch n’a pas précisé quand elle mettrait en œuvre le plan visant à informer les utilisateurs de la cause d’un avertissement, que ce soit depuis le chat ou le flux. Avec un peu de chance, cette mise à jour arrivera en 2024, car les streamers se plaignent depuis des années de recevoir des avertissements Twitch pour des raisons inconnues. Espérons que cela aidera les streamers à réduire le nombre global d’avertissements qui leur sont infligés, ce qui améliorera l’expérience pour tout le monde.