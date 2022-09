“Twisted” Shamima Begum a déclaré que la mort de ses enfants “ne la rendait pas triste” et craignait que la guerre en Ukraine “la détourne des projecteurs”

SHAMIMA Begum a déclaré que la mort de ses trois enfants “ne la rendait pas triste” et a raconté comment elle craignait que la guerre en Ukraine ne la “retire les projecteurs”.

Begum, aujourd’hui âgée de 23 ans, s’est enfuie en Syrie en février 2015 et a vécu sous le règne de l’Etat islamique pendant plus de trois ans avant d’être retrouvée.

Shamima Begum, mariée à l’Etat islamique, dit que la mort de ses enfants “ne la rend pas triste” Crédit : pixel8000

Shamima vue avec son bébé en parlant sur ITV

Le journaliste et cinéaste Andrew Drury avec le jeune homme de 23 ans Crédit : Andrew Drury/ Magnus News

Pendant son séjour en Syrie, elle a donné naissance à trois enfants – mais tous sont morts.

Le fils nouveau-né de Begum est décédé en mars 2019, dans un camp de réfugiés syriens.

Le bébé, âgé de moins de trois semaines, est décédé d’une pneumonie, selon un certificat médical.

Elle avait précédemment déclaré aux journalistes qu’elle avait perdu deux autres enfants à cause de la malnutrition et de la maladie.

En 2019, Begum a déclaré qu’elle “détestait” désormais le groupe terroriste après la mort de ses trois bébés et que sa santé mentale en souffrait.

Mais maintenant, le journaliste et cinéaste Andrew Drury a révélé comment la mariée “tordue” de l’ISIS lui a dit que les décès ne l’affectaient pas.

Il s’est rendu quatre fois au camp d’Al-Roj, dans le nord-est de la Syrie, pour voir Shamima et ses codétenus.

Dans son nouveau livre, il explique : « Loin des caméras, elle m’a montré des photos de ses enfants décédés, qu’elle avait eus avec le terroriste condamné Yago Riedijk – qu’elle avait épousé dix jours après son arrivée en Syrie. Son plus jeune enfant, Jarrah, est décédé peu après son arrivée à Al-Roj.

“En tant que parent, cela m’a rendu très émotif. Avant de quitter le camp, Shamima a pris mon numéro de téléphone.

“Le 7 octobre 2021, j’étais en réunion de travail à Surrey, les pieds sur le bureau, lorsque mon téléphone a sonné avec un message WhatsApp : “Hé Andy, c’est Shamima.”

“J’ai répondu en disant à quel point je m’étais sentie émue après avoir vu les photos de ses enfants.

« Elle a répondu : « Si vous [sic] vous fait vous sentir mieux J’ai quitté cette partie de ma vie. Cela ne me rend plus triste. »

« La réponse m’a terrassé. J’ai pensé: ‘Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici.’

“Vous ne pouvez pas vous remettre de la mort de trois enfants en si peu de temps – cela traumatiserait absolument n’importe quel être humain.”

Et après que la Russie a envahi l’Ukraine en février, Begum a dit à Andrew qu’elle était jalouse de l’attention que les pays belligérants attiraient.

Il a déclaré: «Pendant ce dernier voyage, nous avons discuté des événements quotidiens juste pour rester en contact.

“Elle a écrit:” Chaque fois que quelque chose comme la crise ukrainienne se produit dans le monde, nous avons l’impression que tous nos cas sont mis de côté et que nous ne sortirons jamais d’ici.

“Shamima avait encore abaissé mon opinion sur elle. Elle ne se souciait pas de la souffrance du peuple ukrainien. Elle était plus dérangée que cela lui ôte les projecteurs de l’actualité.

La Cour suprême a décidé en février 2021 que le jeune homme de 21 ans ne serait PAS autorisé à retourner au Royaume-Uni.

Begum ne peut pas revenir en Grande-Bretagne pour une affaire judiciaire visant à récupérer son passeport britannique en raison de préoccupations concernant la sécurité du public.

Les rencontres d’Andrew avec Shamima et ses voyages en tant que l’un des aventuriers les plus prolifiques au monde sont détaillés dans son nouveau livre Trip Hazard, qui sortira cet automne et est disponible en pré-commande auprès de Candy Jar Books pour 9,99 £.