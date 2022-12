Twist Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Les fans sont ravis car Abhi-Akshu attend des jumeaux; ‘ABHIRA TOGETHER FOREVER’ fait partie des principales tendances [VIEW TWEETS]

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai étoiles Harshad Chopda comme Abhimanyu et Pranali Rathod comme Akshara. Leur chimie a été un succès et les fans adorent les voir ensemble. Cela leur brise le cœur quand ils sont séparés. L’histoire avance, tout comme Abhi et Akshu. Maintenant qu’ils sont mariés et heureux, ils ont hâte de devenir parents. Dans un dernier épisode, il a été révélé qu’Akshara et Abhimanyu attendaient des jumeaux. Leur bonheur ne voit plus de limites maintenant, cependant, il y a une inquiétude quant à la santé d’Akshara. Mais les fans d’AbhiRa sont ravis de la nouvelle.

Entertainment News: les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai sont aux anges

Les fans d’AbhiRa sont à la mode ABHIRA TOGETHER FOREVER à pleine puissance sur Twitter. Ils veulent que les créateurs montrent chaque instant de leur grossesse et ne sautent pas le pas. Une scène de la série est également devenue virale. Il montre Abhimanyu embrassant doucement le ventre d’Akshara et disant: “Désolé bébé”. Il est inquiet et heureux à la fois. La grossesse ne va pas être facile, mais AbhiRa est déterminée à surmonter tous les obstacles pour mettre ses bébés au monde.

Découvrez les tweets ABHIRA ENSEMBLE POUR TOUJOURS ci-dessous :

Ahhhhh trop excité ? DES JUMEAUX ???? ABHIRA ENSEMBLE POUR TOUJOURS #yrkkh #AbhiRa ShiShi (@shi_shiyani) 9 décembre 2022

Le fait que les épisodes soient enfin centrés sur Abhira fait bondir mon cœur de joie ! ABHIRA ENSEMBLE POUR TOUJOURS #yrkkh #AbhiRa Jasmin_25 (@Jasmin91387982) 9 décembre 2022

MachaALLAH ?? À LA FOIS R JUSTE SUPERBE ET SI NATUREL QU’ILS SONT JUSTE CLOUÉS ? ? UFFFFFFF CETTE SCÈNE ???? ABHI KA DARRR AKSHU KA SAMJANA TOUT EST SI PARFAIT ???? NAZAR NA LAGE ABHIRA ENSEMBLE POUR TOUJOURS #AbhiRa ? #yrkkh #HarshadChopda ? #PranalRathod pic.twitter.com/sIXDYLewGz Sofia Fatima (ÉQUIPE LADKE WALE?) (@Rabilovesadiza) 9 décembre 2022

Je sens qu’ils se dirigent bientôt vers un saut de quelques mois ?? N alors Akshu marchera avec une bosse de bébé ?? C’est ce qui se passe dans toutes les émissions ITV ABHIRA ENSEMBLE POUR TOUJOURS#yrkkh #AbhiRa #AbhiRa ? #HarshadChopda ? #PranaliRathod ? https://t.co/fK359RmZzy Fou (@Crazy4Harshali) 9 décembre 2022

Il reste à voir comment cette grossesse se déroule pour AbhiRa. Restez à l’écoute pour en savoir plus.