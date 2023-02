Twist fait face à la tentation de Sakoya sur “Growing Up Hip Hop”

Bonne journée de bosse ! Nous avons un extrait exclusif de l’épisode de jeudi de Growing Up Hip Hop avec Twist et Sakoya.

Dans le clip de l’épisode de cette semaine de Grandir dans le hip-hop Twist rencontre Sakoya et lui dit qu’il se sent tenté par elle mais déchiré parce qu’il a essayé d’arranger les choses avec son ex.

Découvrez le clip ci-dessous:

Bravo aux grands cœurs et aux plus gros a$$es ! Alors, pensez-vous que Sakoya et Twist franchiront réellement la ligne ? Ou est-ce une romance faite pour la télévision?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Tee Tee décide d’enterrer la hache de guerre lorsqu’elle apprend que l’Egypte est enceinte. Twist se tourne vers Dieu pour résister à la tentation et essaie de retrouver son ancienne flamme. Aaliyah en a assez du jeu d’Eric et décide de faire quelque chose.

Écoute, ça fait combien de temps qu’on attend que Tee Tee et l’Egypte enterrent la hache de guerre ? Ce serait incroyable s’ils mettaient enfin leurs problèmes derrière eux. Nous devrions probablement féliciter Twist d’avoir trouvé un peu de foi aussi, n’est-ce pas ? Maintenant, j’espère qu’Eric se ressaisira et nous pouvons espérer une finale super positive dans un proche avenir.

Le tout nouvel épisode de Grandir dans le hip-hop premières le jeudi 9 février sur WE tv

Allez-vous regarder?