Twist de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat va-t-il mourir dans la série ? Les fans furieux de Sai exigent sa sortie [VIEW TWEETS]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les fans de Sai sont fatigués de claquer le personnage de Virat car cela devient pathétique jour après jour. Dans les vidéos récentes, nous avons vu comment Sai a giflé Virat pour qu’il remette en question son personnage. Ce fut l’un des meilleurs moments pour les fans de Sai alias Ayesha Singh. Cependant, après cela, Sai s’effondre et est extrêmement impuissant et triste, Savi se rend compte que sa mère est bouleversée et lui demande de pleurer devant elle. Alors que Virat n’est pas au-dessus de la gifle de Sai et est extrêmement en colère contre la façon dont elle peut le gifler. Et ce caractère négatif de Virat n’est désormais plus toléré par les fans de la série. Ils exigent qu’il quitte la série ou que les créateurs tuent Virat parce qu’ils en ont fini avec sa négativité et son hypocrisie dans la série.

Pouvez-vous s’il vous plaît tuer Virat et le faire disparaître de l’écran pour toujours? Je ne peux plus tolérer ce personnage ! ?? ?? ?? ?? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Serendipity (@Serendipitytvm) 31 octobre 2022

Neil, de toute façon tu sembles t’être désintéressé de la série. Pouvez-vous s’il vous plaît nous faire une faveur et démissionner ? ? Alors au moins on n’aura plus à voir ton pathétique Virat ? Votre femme partant avec vous sera un bonus supplémentaire ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Serendipity (@Serendipitytvm) 31 octobre 2022

J’ai tellement ri que l’officier militaire violant entraînerait son fils à gagner la course à coup sûr qu’il perdrait la course#ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/J8AcPEUFvM Mervat Khalil (@MervatK01291463) 31 octobre 2022

Les créateurs n’ont pas le courage de montrer la bonne chose et ils n’ont pas réussi à répondre à la demande du public. L’epd à venir va 2 être une romance super ennuyeuse et chaude de Lusty Bhabhi avec Sasta Devar. Arrêtez de regarder des conneries #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 31 octobre 2022

En effet, la meilleure chose à propos du spectacle maintenant! Savi bb la connaît si bien Aai ! ?#ayeshasingh#ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/1BjOhkyQf4 ?????. (@euphcriqlilac) 31 octobre 2022

On se demande si les créateurs respecteront la demande de Virat de se faire tuer dans la série ? Si cela se produit effectivement, ce sera une tournure intéressante. Que dire?