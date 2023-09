Twist d’Anupamaa MAHA : les internautes sont furieux de la présence d’Anu dans la maison du Shah au milieu du drame Kavya-Vanraj ; critiquer Baa pour son comportement « abusif »

Le spectacle de Rajan Shahi Anupamaa mettant en vedette Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et bien d’autres encore comptent parmi les émissions de télévision les plus appréciées. L’émission est en tête de la liste TRP. En fait, depuis plus d’un an, Anupamaa dirige le classement du TRP. Cependant, le public semble désormais se désintéresser de la série. Il y a des fans inconditionnels d’Anupamaa qui ne sont pas vraiment satisfaits du dernier scénario de la série. Dans le dernier épisode, la vérité de Kavya a été exposée devant le Shah parivaar.

Les fans en colère contre Anupamaa et Baa

Kavya est enceinte mais pas de l’enfant de Vanraj. Cette vérité était connue de Rupali Ganguly alias Anupamaa et de Sudhanshu Pandey alias Vanraj, mais maintenant tout le Shah parivaar connaît la vérité. Un nouveau drame s’est déroulé dans la maison du Shah alors que Baa est devenue furieuse et a perdu son sang-froid. Surprenant ou non, Anupamaa était présente dans la maison du Shah lorsque tout le drame s’est déroulé. Elle est allée remettre en main propre un gâteau qu’elle avait préparé pour Kavya, enceinte. Anupamaa a essayé de calmer Baa mais a été poussée par elle. Les fans d’Anupamaa ne sont pas satisfaits du comportement de Baa. Ils remettent même en question la présence d’Anupamaa dans la maison du Shah et reprochent aux écrivains de la pousser constamment à faire partie du drame du Shah. Elle est maintenant mariée à Anuj Kapadia et devrait se concentrer sur sa vie avec lui, c’est ce que pensent les fans.

Découvrez comment les internautes ont réagi à tous les drames d’Anupamaa, Baa, Kavya et Vanraj.

C’est tellement normal que tous les résidents de SH voient Anupama se faire maltraiter par Baa comme ça. C’est normal parce qu’Anupama a laissé les choses être normales. Elle fera toujours meri Baa meri maa après ça ?#Anupamaa pic.twitter.com/En11rhvTz1 Ambre (@Amber_5577) 1er septembre 2023

Vous vous moquez de moi #Dkp C’était audacieux de votre part ?? Cela m’a rendu furieux au-delà des mots !! Quelle pensée progressiste vous favorisez #Dkp & #RajanShahi ???? Qu’est-ce que #Anupamaa faire là en premier lieu ? Elle est MARIÉE à Anuj. OBTENEZ LE MÉMO ! pic.twitter.com/L35Vcjycbq COMME (@Aleya_siddiqui_) 1er septembre 2023

Anuj et Romil déclarant les faits, c’était super ? Anuj comparant la position de sa femme sur les abus à celle de Pakhi était super ! Le karma de Baa est réel ? L’ingérence inutile d’Anupamaa dans la vie conjugale de son ex fait grincer des dents. Comme une femme, vous concentrez-vous sur vous-même et sur votre famille ?#AnujKapadia #Anupamaa pic.twitter.com/GtOORw1dYG MA (@Mus1294) 1er septembre 2023

Que va-t-il se passer ensuite à Anupamaa ? Le drame de Kavya-Vanraj affectera-t-il la vie conjugale d’Anupamaa-Anuj ? Qu’arrive-t-il à Malti Devi ? Restez à l’écoute de BollywoodLife pour connaître et obtenir plus d’actualités sur les divertissements du monde du showbiz.