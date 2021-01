Twist dans le scandale du texte de Mitchell Pearce alors que le demi-arrière de Newcastle quitte son poste de capitaine

Mitchell Pearce a quitté son poste de capitaine des Newcastle Knights.

La décision a été révélée mercredi et le joueur de 31 ans devrait faire face aux médias jeudi pour confirmer qu’il renoncera au poste de capitaine.

Il est pressenti d’annoncer que c’est sa décision seule et non à la demande du club, a rapporté le Daily Telegraph.

Cela vient après que ses textos « flirty » à un membre du personnel du club aient été révélés.

Pearce devait épouser sa fiancée glamour Kristin Scott le 29 décembre à Byron Bay devant 150 invités, mais il a été annulé à la dernière minute, certains invités ayant reçu un préavis de moins d’une semaine des plans modifiés.

La star va maintenant retourner au club pour un entraînement de pré-saison, avec la condamnation du directeur général du football des Chevaliers, Danny Buderus, qui résonne dans ses oreilles, après que le club a critiqué le comportement de Pearce comme « inacceptable ».

Cela est venu après qu’il a été découvert qu’il avait envoyé des messages texte « flirty » à une employée, qui ont été découverts par le partenaire du personnel et sont devenus connus de sa fiancée.

La star du foot, Mitchell Pearce (photo de gauche) et sa fiancée Kristin Scott se marient toujours – le mariage n’est que reporté, a déclaré Pearce

Mitchell Pearce et Kristin Scott (photo ci-dessus) lors de la soirée de présentation Knights 2020. Pearce est un joueur très respecté et affrontera ses coéquipiers plus tard cette semaine